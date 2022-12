Tientallen ongevallen door spekgladde wegen in West- en Oost-Vlaanderen: ‘Blijf binnen als je de weg niet op moet’

Het is overal in het land uitkijken voor gladheid. Wie niet op de weg moet zijn, wordt aangeraden binnen te blijven.

Het Verkeerscentrum meldt dat de wegen in West-Vlaanderen momenteel spekglad zijn en dat heeft natuurlijk alles te maken met de gevaarlijke combinatie van de regen en de vrieskoude. Zo ging er tussen Nieuwpoort en Veurne een voertuig over de kop tijdens het slippen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de persoon reeds uit het voertuig. Het wegdek lag bezaaid met heel wat brokstukken. Het ongeval veroorzaakt meteen flink wat hinder langs de E40. Ook elders, op de A19 tussen Kortrijk en Ieper en op de E403 tussen Brugge en Kortrijk, ligt het er momenteel heel gevaarlijk bij. In Menen zijn twee auto’s over de kop gegaan, verderop in Beselare is een auto in de gracht gegleden.

Momenteel is het al een tijdje aan het regenen in West-Vlaanderen. “En dat zien we op onze camera’s. De weg is op vele plaatsen spekglad. We zien er vele slippartijen, er gebeuren kleine botsingen, auto’s belanden in de gracht. Het verkeer rijdt momenteel dan ook heel traag in West-Vlaanderen”, aldus Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.

‘Matig uw snelheid’

“Daarom roepen politie en Verkeerscentrum op om er niet de baan op te gaan, tenzij het niet anders kan. Bovendien is het ook in Oost-Vlaanderen beginnen regenen en het regenfront schuift verder op naar de rest van Vlaanderen. “Onze boodschap geldt dan ook voor de komende uren elders in Vlaanderen”, aldus Bruyninckx. “Mensen die vanavond niet meer de weg op moeten, moeten dat ook absoluut niet doen.” Wie zich toch moet verplaatsen, moet voorzichtig rijden. Afstand houden en snelheid matigen is dan de boodschap.

Het KMI, het Agentschap Wegen en Verkeer en de Waalse verkeersdienst Cellule d’action routière hadden eerder zondag al gewaarschuwd voor gladheid. De ‘code oranje’ die het KMI had uitgevaardigd voor West-Vlaanderen en Luik, is intussen uitgebreid naar de provincies Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Elders is code geel van kracht. Maar het KMI volgt de situatie op en schaalt ook voor de andere provincies op naar oranje indien nodig, klonk het.

De Lijn

Vervoersmaatschappij De Lijn legt intussen het tram- en busverkeer stil in West-Vlaanderen. Dat meldt De Lijn op Twitter. Door de spekgladde wegen in de provincie is de situatie volgens de openbaarvervoermaatschappij te gevaarlijk.

Zondagavond was het tram- en busverkeer in regio Brugge-Roeselare en aan de kust al zwaar verstoord. Om veiligheidsredenen legt De Lijn nu ook het tram- en busverkeer stil. Ondertussen worden hulpdiensten overstelpt met noodoproepen en gebeuren er heel wat ongevallen.