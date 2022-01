Tientallen klachten tegen energieleverancier Eneco, die voordelige contracten wil aanpassen: ‘Onwettig’

De federale ombudsman voor energie onderzoekt tientallen klachten tegen energieleverancier Eneco. Die zou klanten willen verleiden tot een duurder contract. Eneco spreekt van een menselijke fout.

“In juni 2020 is mijn contract bij energieleverancier Eneco verlengd voor drie jaar, met vast tarief”, zegt Hilde Huylebroeck (57) uit Brugge. “Nog tot 2 juni 2023 zou ik zeker zijn van vaste prijzen voor elektriciteit en gas, ondanks de energiecrisis die momenteel woedt. Dat werd twee maanden geleden, toen ik het zelf voor de zekerheid nog checkte, door Eneco bevestigd. Toch kreeg ik twee weken geleden plots een mail waarin stond dat ‘mijn product door een wijziging in de regelgeving binnenkort ophoudt te bestaan’. Ik zou vanaf maart automatisch overgezet worden naar een nieuwe, variabele formule, waarvan de tarieven drie keer hoger liggen dan die in mijn huidig contract. Als ik toch een vast tarief zou willen behouden, worden de prijzen zelfs vier keer duurder dan wat ik nu betaal.”

“De klachten zijn eind vorige week beginnen binnenlopen”, zegt Eric Houtman, federaal ombudsman voor energie. “Intussen gaat het om tientallen klachten en er komen er nog elke dag bij.” Daarbij gaat het steeds om klanten die nog een langlopend energiecontract hebben of klanten met een contract van onbepaalde duur, waarin een prijsgarantie is opgenomen voor meerdere jaren. Telkens met vaste tarieven die dateren van vóór de gas- en elektriciteitsprijzen explosief zijn gestegen.

De mail waarmee Eneco klanten inlicht dat ze binnenkort naar een andere tariefformule worden overgezet, terwijl ze nog over een vast tarief voor gas en elektriciteit beschikken. Beeld RV

In zijn communicatie verwijst Eneco naar ‘wijzigende regelgeving’. Daarmee doelt de energieleverancier op de wet rond de slapende energiecontracten, die sinds 1 januari van dit jaar van kracht is. Een wet die net bedoeld is om de consument te beschermen tegen te dure energiecontracten die maar verlengd blijven worden. “Die wet verplicht energieleveranciers klanten twee maanden voor het einde van hun contract op de hoogte te brengen van de aflopende termijn en een nieuw aanbod te doen. Of - in het geval van een contract van onbepaalde duur - twee maanden voor de stopzetting of overzetting te verwittigen”, legt ombudsman Houtman uit.

“We zijn alle klachten nog aan het onderzoeken. Wat ik op dit moment kan afleiden is dat het voorstel van Eneco op twee vlakken problematisch is. Eerst is er de termijn: bij een contract van bepaalde duur moet de termijn door de leverancier gerespecteerd worden. Bij een contract van onbepaalde duur kan de leverancier er wel onderuit, maar niet - zoals wettelijk bepaald is - als er een prijsgarantie in het contract is opgenomen. In de klachten die ik binnenkrijg is er doorgaans sprake van een prijsgarantie van drie jaar. Ook die termijn moet de leverancier respecteren. Daarnaast moet de leverancier volgens de wet instemming van de consument vragen. En dat gebeurt niet. In de mails van Eneco staat expliciet dat de klant ‘hiervoor niets moet doen’. Die twee zaken zijn volgens mij problematisch en niet wettelijk.”

“Een technische of menselijke fout”, reageert Eneco zelf. “We raden klanten aan zo snel mogelijk met ons contact op te nemen.”