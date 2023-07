Tientallen doden door moessonregens in India, ook buurland Pakistan getroffen

In de hoofdstad New Delhi bleven veel scholen vanwege overstromingen maandag dicht. In de noordelijke deelstaten Himachal Pradesh en Uttarakhand vroegen de autoriteiten mensen hun huis alleen te verlaten als het noodzakelijk was. Meer zware regenval wordt verwacht.

De bergachtige deelstaten in de Himalaya werden afgelopen dagen het zwaarst getroffen. In Himachal Pradesh en Uttarakhand kwamen door overstromingen en aardverschuivingen zeker tien mensen om het leven. Vier mensen kwamen om in Jammu en Kashmir, één persoon in New Delhi.

In sommige districten in Himachal Pradesh viel afgelopen weekend meer regen in één dag dan anders in een maand. Beelden op sociale media laten zien hoe binnen korte tijd enorm gezwollen rivieren wegen wegsloegen en hele bruggen en gebouwen meesleurden, en hoe straten in woest kolkende stromen veranderden.

Reddingswerkers halen mensen op met rubberbootjes. Beeld AFP

Reddingswerkers moesten in sommige gebieden met rubberbootjes mensen van de daken van hun huizen en van gestrande auto’s en bussen halen. Hier en daar werden helikopters ingezet. Ook in de deelstaten Jammu en Kashmir, Punjab en Uttar Pradesh kwamen veel mensen door overstromingen en aardverschuivingen in problemen.

Moessonregens leiden in India vaker tot problemen, maar die nemen onder invloed van de opwarming van het klimaat de laatste jaren toe. Volgens het Indiase meteorologisch instituut hebben de deelstaten Delhi, Punjab en Himachal Pradesh sinds het begin van het moessonseizoen begin juni respectievelijk al 112, 100 en 70 procent meer neerslag gehad dan gemiddeld. Het regenseizoen loopt nog tot eind september.

Buurland Pakistan kampt ook met de moessonregens, die er tot nu toe 70 mensenlevens hebben geëist. In het oosten van Punjab werden honderden mensen geëvacueerd na een waarschuwing van India dat het de dammen in de Ravi had opengezet (de rivier stroomt van India naar Pakistan). Vorig jaar kostten overstromingen in Pakistan aan 1.739 mensen het leven. De schade beliep zeker 30 miljard euro.