Tientallen asielzoekers weer op straat gestuurd in Brussel wegens grote toestroom

Aan het Klein Kasteeltje zijn deze week enkele tientallen alleenstaande asielzoekers weggestuurd wegens plaatsgebrek. Verschillenden brengen de nacht op straat door, klaagt Vluchtelingenwerk Vlaanderen aan.

De opvangcapaciteit van het Klein Kasteeltje zit al weken op de limiet. Op die plek in Brussel krijgen mensen die asiel aanvragen hun eerste opvang, om later door te stromen naar het reguliere netwerk van Fedasil, verspreid over het hele land.

Het grote probleem is dat daar geen plaats meer is, waardoor de druk aan het Klein Kasteeltje stilaan onhoudbaar wordt. Het personeel ging er afgelopen maandag in staking.

Deze week bleek ook dat niet langer alle asielzoekers opvang kunnen krijgen, een deel wordt noodgedwongen terug op straat gestuurd. Zo’n 350 mensen stonden dinsdag voor de poort van het Klein Kasteeltje om asiel aan te vragen, ongeveer zestig onder hen werden weggestuurd, zo registreerde Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Woensdag liep het aantal mensen dat zich niet kon aanmelden op tot 150, donderdag en vrijdag waren het respectievelijk zeventig en vijftig. Telkens konden die dagen ongeveer negentig mensen wel terecht in het Klein Kasteeltje.

“We raden de mensen die geweigerd worden aan om tijdelijk een andere slaapplek te zoeken”, zegt Joost Depotter van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Sommigen hebben hier een netwerk, maar heel wat anderen brengen de nacht op straat door.”

Woordvoerster Mieke Candaele bevestigt dat Fedasil mensen terug op straat heeft moeten sturen. “Dat is geen leuke job”, zegt ze. “Maar op dit moment hebben we geen andere keuze. Er is gewoon geen plek.”

In overleg met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) is ervoor gekozen om ‘mensen met kwetsbare profielen’ voorrang te geven. Het gaat dan om gezinnen met kinderen, zwangere vrouwen of mensen met gezondheidsproblemen.

Het Klein Kasteeltje kampt al een tijdje met plaatsgebrek, dagelijks worden asielzoekers weggestuurd . Beeld Marc Baert

In de praktijk wordt het zo voor alleenstaande mannen een stuk moeilijker om snel asiel aan te vragen. ‘s Ochtends wordt hen gevraagd een aparte rij te vormen. Indien er nog plaats is, wordt een deel van hen alsnog binnengeroepen. De rest wordt gevraagd later terug te komen.

Om de mannen niet helemaal aan hun lot over te laten, deelt het personeel van Fedasil info uit om hen door te verwijzen naar daklozenopvang. “Het probleem is dat er ook bij initiatieven als Samusocial geen plaats meer is”, zegt Joost Depotter.

In september werden ook al mensen weggestuurd, maar toen bleef het aantal beperkt tot een tiental per dag.

Staatssecretaris Madhi werkt aan oplossingen om snel nieuwe plaatsen te creëren, zo klinkt het op zijn kabinet. De regering gaf voor de zomer al groen licht voor 5.400 extra bufferplaatsen in het netwerk van Fedasil. Het grote probleem is om ook de geschikte locaties te vinden en die vervolgens helemaal in gereedheid te brengen.