Tienerfestival in Hasselt stilgelegd na paniek: mogelijk opnieuw ‘needle spiking’

“Om 17 uur meldde een eerste meisje zich bij de medische hulppost van het festival met hyperventilatie en hoofdpijn”, zei burgemeester Steven Vandeput (N-VA), terwijl hij onderweg was naar het festivalterrein. “Binnen het uur kwamen er daar al snel veel kinderen bij. Daarom hebben we om 18 uur beslist om het festival meteen stil te leggen, een uur voor het voorziene einde.”

Ondertussen hebben al zeker 22 jonge festivalgangers, hoofdzakelijk meisjes tussen 12 en 18 jaar, zich gemeld. Ze zijn medisch begeleid en zes zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. Velen geven aan dat ze een prik gevoeld hebben, aldus de burgemeester.

“De politie is dan ook meteen een onderzoek gestart en een officier van de gerechtelijke politie is ter plaatse. Er zal nu gekeken worden of er een prikwonde kan vastgesteld worden en eventueel volgt er dan een toxicologisch onderzoek. We zullen zien wat dat oplevert. Maar onze grootste bekommernis is nu de gezondheid van de kinderen.”

Op het moment van het incident waren er zo’n 3.300 bezoekers aanwezig. We R Young is een festival dat zich richt op tieners. Voor veel bezoekers is het dus hun eerste ervaring met een festival.

Vorige week werden ook al veertien supporters van eersteklasser KV Mechelen plotseling onwel. Kort voordien hadden ze een prik gevoeld. De politie heeft inmiddels ook bevestigd dat er bij enkele supporters letsels van naaldinjecties zijn gevonden, en het dus effectief om een geval van ‘needle spiking’ ging.

De term spiking verwijst naar het ongemerkt toevoegen van verdovende middelen, zoals GHB, aan iemands drankje met de bedoeling om die persoon te overvallen of seksueel te misbruiken. Sinds kort is er in verschillende landen ook sprake van ‘needle spiking’, waarbij verdovende middelen via een injectienaald in iemands arm of dij toegediend worden.