Tienerfestival in Hasselt stilgelegd: mogelijk opnieuw een geval van ‘needle spiking’

Om 17 uur voelde een eerste meisje zich onwel en meldde ze zich aan bij de verpleegpost. “Ze vertelde er dat ze een prik zou gevoeld hebben”, zegt Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA) aan het Belang van Limburg. In totaal werden er tien tot vijftien meisjes onwel.

“We hebben meteen ons noodinterventieplan opgestart en zijn in overleg gegaan met de ordediensten om het festival meteen te beëindigen. Dat is even voor 18 uur gebeurd, waarna het hele terrein ontruimd is”, aldus de burgemeester aan de Limburgse krant. Vooralsnog zijn er nog geen bewijzen van gevonden van ‘needle spiking’. Het gerucht werd extra aangesterkt door een van de artiesten, die in de micro zou gezegd hebben dat iedereen wie een prik gevoeld heeft dat moest melden.

Op het moment van het incident waren er zo’n 3.300 bezoekers aanwezig. We R Young is een festival dat zich richt op tieners. Voor veel bezoekers is het dus hun eerste ervaring met een festival.

Vorige week werden ook al veertien supporters van eersteklasser KV Mechelen plotseling onwel. Kort voordien hadden ze een prik gevoeld. De politie heeft inmiddels ook bevestigd dat er bij enkele supporters letsels van naaldinjecties zijn gevonden, en het dus effectief om een geval van ‘needle spiking’ ging.

De term spiking verwijst naar het ongemerkt toevoegen van verdovende middelen, zoals GHB, aan iemands drankje met de bedoeling om die persoon te overvallen of seksueel te misbruiken. Sinds kort is er in verschillende landen ook sprake van ‘needle spiking’, waarbij verdovende middelen via een injectienaald in iemands arm of dij toegediend worden.