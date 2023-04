Tien jaar na Rana Plaza-ramp is nog lang niet alles goed in de textiel in Bangladesh

Tien jaar geleden, op 24 april 2013, schreeuwde de wereld: ‘Nooit meer!’ In de vroege ochtend was in Dhaka het acht verdiepingen tellende Rana Plaza in elkaar gezakt. Meer dan 1.130 textielwerkers kwamen om. Er is sindsdien veel verbeterd, zeggen de vakbonden, maar nog lang niet genoeg.

De ramp was zo enorm dat de wereld er niet meer omheen kon. Na ‘Rana Plaza’ zou er eindelijk iets gedaan moeten worden aan de werkomstandigheden van textielwerkers in Bangladesh, aan hun loon dat te klein was om van te kunnen leven, de intimidatie van vakbonden, de onveiligheid in de fabrieken, de corruptie die dat allemaal mogelijk maakte en vooral: aan de grote internationale modemerken die de ogen sloten voor wat er bij hun leveranciers gebeurde.

Een maand na de ramp werd er al een ‘Bangladesh-akkoord’ getekend, dat door internationale organisaties nog steeds alom wordt toegejuicht. De organisatie Schone Kleren Campagne noemt het een “baanbrekende juridisch bindende overeenkomst” tussen vakbonden, producenten en meer dan 190 kledingmerken die het hebben ondertekend. In het akkoord, dat vorig jaar in aangepaste vorm nog eens werd bevestigd, worden afspraken gemaakt over de veiligheid in de fabrieken, afspraken die juridisch kunnen worden afgedwongen.

Ook werd na Rana Plaza afgesproken dat in Bangladesh voortaan elke vijf jaar een loonherziening wordt doorgevoerd. Ook dat is al veel meer dan vóór 2013 het geval was. Dit jaar moeten de lonen opnieuw worden vastgesteld. Vakbonden vragen een verdrievoudiging van het minimumloon, wat volgens fabriekseigenaren veel te veel is, maar volgens de bonden nog altijd maar de helft van wat zij een “leefbaar loon” noemen.

Een ander succes is een nieuwe pensioenwet die onlangs door het parlement van Bangladesh werd aangenomen. Dankzij die wet krijgen alle werknemers in Bangladesh recht op een pensioen, en niet alleen ambtenaren, zoals nu het geval is. Ook dat wordt door internationale organisaties beschouwd als een mijlpaal.

Vakbondsvrijheid onder druk

De vakbonden en internationale vakbondsfederaties als ITUC en ILO zijn echter nog verre van tevreden. Vooral de vakbondsvrijheid, waarover in het verdrag afspraken zijn gemaakt, staat nog altijd onder druk. Textielwerkers zijn nog al te vaak onmondig en niet in staat om iets te doen tegen hun uitbuiting, of om “nee” te zeggen als hun fabriek te onveilig is om in te werken. Als ze een vakbond willen oprichten hebben ze nog te vaak te kampen met intimidatie door eigenaren en corrupte overheden.

Op 24 april 2013 werd in één klap duidelijk wat er mis was in Bangladesh, en in de internationale textielindustrie. Beeld AFP

De organisatie ActionAid Bangladesh heeft een onderzoek gedaan naar de vorderingen die in de tien jaar na de ramp zijn gemaakt, en daaruit blijkt dat de situatie in Bangladesh nog steeds niet genoeg is verbeterd: ongeveer 60 procent van de ondervraagde arbeiders klaagt nog altijd over veiligheidsrisico’s in de fabrieken. Ruim 50 procent van de 2.500 overlevenden van Rana Plaza is volgens ActionAid nog steeds werkloos, en velen van hen gaan nog altijd gebukt onder fysieke en psychische klachten.

De organisaties dringen er nu bij westerse landen op aan om wetten aan te nemen die de kledingmerken verantwoordelijk moeten houden voor wat er gebeurt in het hele productieproces. De kledingmerken moeten zo gedwongen worden zich meer om het lot van de werkers in productielanden te bekommeren.

Geen bouwplan

Rana Plaza was het ‘9/11’ van de grote kledingmerken die zonder scrupules gebruikmaakten van goedkope landen als Bangladesh. In één klap werd op 24 april 2013 duidelijk wat er mis was in Bangladesh, en in de internationale textielindustrie. Het was ook nog eens een ramp van superlatieven: het was de grootste ramp die de textielindustrie ooit had getroffen, het was het dodelijkste industrieongeluk aller tijden in Bangladesh. Bovendien was het een ramp die voorkomen had kunnen worden: het pas in 2006 gebouwde Rana Plaza bleek niet bestand tegen de textielfabrieken die er op elkaar waren gestapeld.

In de vijf fabrieken werkten 5.000 mensen voor luxe wereldmerken als Bennetton, Gucci, Prada, Versace, Moncler, Zara en Mango. “Het gebouw had geen bouwplan. Het schudde heen en weer als machines werden aangezet”, zei openbaar aanklager Sheikh Hemmayet Hossain begin vorig jaar tegen persbureau AFP. Eigenaar Sohel Rana staat met ruim 36 andere verdachten terecht. Hem hangt de doodstraf boven het hoofd. Hij wist dat het gebouw gevaarlijk was.

Op 23 april, een dag voor de instorting, was Sohel Rana gewaarschuwd: na enkele harde knallen waren die dag dreigende scheuren in het beton verschenen. Het gebouw was haastig ontruimd, deskundigen waren erbij geroepen en die hadden sluiting geadviseerd. Verder werken was veel te gevaarlijk. Rana en de fabriekseigenaren eisten echter dat de arbeiders de volgende dag gewoon aan het werk zouden gaan. Een van de bedrijven dreigde zelfs een maand loon in te houden van iedereen die op 24 april niet zou komen werken. Ze durfden niet “nee” te zeggen.

Door een stroomstoring moesten op 24 april de dieselgeneratoren op het dak worden aangezet. Het getril van de machines was genoeg om het wankele gebouw als een kaartenhuis in elkaar te laten zakken.

De textielindustrie is voor Bangladesh van levensbelang. De sector levert zo’n 13 procent van het totale bbp, en exporteert voor zo’n 35 miljard dollar (bijna 32 miljard euro). Dat is meer dan 84 procent van de totale export van het land. In Bangladesh werken zo’n vier miljoen mensen in 4.000 textielfabrieken. Ruim 1.500 van die fabrieken zijn aangesloten bij het veiligheidsakkoord.