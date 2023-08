Tien jaar Ace & Tate: hoe een Amsterdamse start-up de brillenmarkt door elkaar schudde

Tien jaar geleden wilde Ace & Tate de brillenmarkt toegankelijker maken, vandaag puilt het segment uit van de hippe, betaalbare monturen die ook niet-brillendragers op hun neus willen. Heeft de Amsterdamse start-up onze kijk op de bril mee helpen keren?

“Ik dacht; dude, zet er eens gewoon glazen in”, zuchtte Mark De Lange (41) tien jaar geleden toen hij zijn montuur van het hippe, maar dure merk Oliver Peoples in Nederland wou laten voorzien van glazen en dat meer tijd en geld bleek te kosten dan gedacht. “Het was heel lastig, terwijl ik gewoon een huis-tuin-en-keukensterkte heb”, vertelt hij aan Het Parool. Dat moest eenvoudiger kunnen, vond de Amsterdammer, en in zijn hoofd begon het idee voor Ace & Tate te rijpen, een brillenzaak waar je graag komt en waar je meteen weet wat je zal moeten betalen.

Met de all-in-oneprijsformule wilde Ace & Tate transparantie bieden in hun segment. “Brillen voor 98 euro”, zo zetten ze zichzelf in 2013 in de markt. Dat was de prijs voor het montuur en eenvoudige glazen op sterkte (een montuur met multifocale glazen kostte 248 euro). Al zijn de prijzen in tien jaar tijd wel gestegen: 98 euro werd 120 euro, ongeacht welk model je uitkiest, ongeacht je sterkte, de coating of het aantal keren dat je glas verdund moet worden. Een groot pluspunt, vooral voor zij die diep in de min zitten qua sterkte en daarvoor doorgaans diep in de buidel moesten tasten.

Marketing

Hoewel Ace & Tate oorspronkelijk een onlinemerk wilde zijn, bleken mensen hun bril graag offline te kunnen passen en aanvoelen. De eerste fysieke winkel werd in 2015 geopend in Amsterdam, ondertussen heeft het merk meer dan 80 winkels verspreid over tien Europese landen. Het werd een vaste waarde in het retaillandschap – lichtrijke, moderne winkels met een figuurlijk lage drempel, rijen vol trendy monturen en aanmoedigend knikkend jong personeel; wie een bril draagt is er ongetwijfeld al binnen geweest. Wie geen bril draagt trouwens ook, al was het maar om een exemplaar zonder versterkte glazen (jawel) te kopen om met één van hun grafische totebags naar buiten te kunnen lopen.

Want waar Ace & Tate vooral in uitblinkt is hun marketing – wat ze aanbieden is op zich namelijk niet nieuw. Ook toen niet. Hun businessstrategie, die de brug slaat tussen betaalbare brillen en modieuze monturen, lijkt verdacht goed op die van het Amerikaanse Warby Parker, een brillenfabrikant opgericht in 2010 die, net als Ace & Tate, monturen aanbiedt voor een vaste, betaalbare prijs door alles (van de oogmetingen tot het slijpen van de glazen) zelf te doen. Ook Ace & Tate geeft monturen de naam van de (beroemde) inspiratiebron mee – zoals Neil, Keiko of Elton.

Het merk mag dan wel niet de katalysator geweest zijn, Ace & Tate is wel symbolisch voor een markt in verandering. Onze blik op de bril is immers helemaal gekeerd de afgelopen twintig jaar. Waar ze voorheen werden geassocieerd met nerds of doetjes werden brillen aan het begin van het nieuwe millennium een statussymbool. Een modieus accessoire zelfs, dat elke toenmalige zelfverklaarde hipster op zijn neus wilde hebben staan. “Vandaag gaat het niet om wat we zien met brillen, maar wat we ermee zeggen. Eyewear has become me-wear”, aldus The Washington Post in 2011. Een bril gaf status en persoonlijkheid, en was een extra item waarmee we onszelf konden onderscheiden van de massa.

“De brillenmarkt zat lange tijd gewrongen tussen twee uitersten. Enerzijds maakt ze deel uit van de zorgsector, want een bril is natuurlijk een medisch hulpmiddel, anderzijds behoort ze ook tot de modesector”, zegt Dick van der Niet, brillentrendwatcher en eigenaar van consultancybedrijf Not Just Vision. “De afgelopen tien jaar is de balans tussen die twee wel hersteld. Dat merk je aan de vele nieuwe spelers op de markt, maar ook aan het aanbod bij de traditionele opticiens zelf.”

Op maat van de millennial

Monturen op maat van de millennialconsument die er graag goed uitziet dus, die graag opties heeft, maar daar ook niet altijd diep voor in de buidel wil of kan tasten. Het is wat De Lange zelf ook vaak aanhaalt wanneer hij geïnterviewd wordt. “Ik had twintig paar sneakers, maar slechts één bril, dat klopte niet.” Of: “Wanneer ik na een dag op kantoor nog ging stappen veranderde ik van outfit, maar mijn bril bleef hetzelfde.” Op zich klinkt het als een veelbelovend businessmodel: brildragers die zich vroeger slechts om de zoveel jaar een nieuw model konden veroorloven, konden nu voor diezelfde prijs verschillende monturen kopen en afwisselen. Alleen vertaalt zich dat niet in de cijfers: het bedrijf is vooralsnog niet winstgevend.

Toch weet Ace & Tate ieder jaar kapitaalinjecties aan te trekken van investeerders die geloven in het concept – en alleszins in de groeiende markt waarin het merk zich bevindt. De branche is in volle ontwikkeling door verschillende innovatieve toepassingen en nieuwe wellnesstrends – denk maar aan technologiebedrijven die experimenteren met wearables, of de aandacht voor de impact van blauw licht. Daarnaast speelt ook de vergrijzing én onze smartphoneverslaving een rol. Steeds meer mensen worden steeds vroeger bijziend, zo blijkt, en volgens een Iraanse studie uit 2021 zou zowat de helft van de wereldpopulatie tegen 2050 moeten brillen. Geen rooskleurige vooruitzichten, behalve dan voor de geslepen brillenfabrikant.