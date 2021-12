Theaters en bioscopen mogen allicht vandaag weer open na arrest Raad Van State: cultuursector triomfeert

Terwijl in de voormiddag federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) het been stijf hield tijdens het overleg met de cultuursector, was het de Raad van State die een einde maakte aan de sluiting. Die boog zich op vraag van de producenten van een bescheiden eindejaarsshow in het cultureel centrum in Oudergem over de beslissing van het Overlegcomité van vorige week.

De Raad van State noemt de sluiting “disproportioneel”. “De Raad zegt dat er onvoldoende gemotiveerd wordt waarom precies de culturele sector een groter risico zou vormen dan een andere sector”, zegt grondwetspecialiste Evelyne Maes (Universiteit van Luik / Universiteit Saint-Louis in Brussel). Daarom schorst hij het koninklijk besluit, maar enkel voor de culturele sector. Voor bowlingbanen, casino’s of andere niet-culturele activiteiten binnen blijft de sluiting van kracht.

Ook de GEMS, het expertenpanel dat de regering bijstaat, had vorige week niet gevraagd om de cultuur te sluiten. Wel stelde ze voor om de toen geldende maatregelen aan te houden. Dat wil zeggen: maximaal 200 toeschouwers met mondmasker en Covid Safe Ticket.

Het is naar die regeling dat de cultuursector terugkeert, zo beslisten de federale topministers die gisteravond in allerijl waren samengekomen. Die beslissing moet wel nog bekrachtigd worden door het Overlegcomité. Allicht gebeurt dat al vandaag, via digitale weg. Volgende week zit de politiek samen met de sector om via eerder ontwikkelde veiligheidsprotocollen (CIRM en CERM) een regeling op maat uit te werken voor de culturele sector. Op basis van onder meer grootte, verluchtingsmogelijkheden en aantal ingangen kan per zaal een maximumcapaciteit worden bepaald, in plaats van een en dezelfde bovengrens voor iedereen.

Opvallend is dat ook bioscopen kunnen terugkeren naar de situatie van voor 26 december. Nochtans was de opschorting van de Raad van State eigenlijk niet van toepassing op hen. “Logisch dat de bioscopen samen op tafel komen”, zei binnenlandminister Annelies Verlinden aan de VRT. “Ze vinden in gelijkaardige omstandigheden plaats”

Opgelucht

De culturele sector reageert opgelucht. “Het is een héél belangrijk signaal dat een onafhankelijke instelling ziet wat iedereen ziet: dat dit een foute, disproportionele beslissing was”, zegt Michael De Cock, artistiek leider van de KVS in Brussel. Mike Naert van het Depot in Leuven heeft het over “een mentale overwinning”. “Voor de eerste keer is er een officiële uitspraak die stelt dat onze sector veilig evenementen kan organiseren. Daarnaast is het ook sowieso een goede zaak dat kleinschalige evenementen weer kunnen doorgaan.”

Met de schorsing tikt de Raad van State de Belgische staat op de vingers voor toekomstige coronamaatregelen: die zullen goed beargumenteerd moeten worden. Alleen al daarom noemt Maes de schorsing van de Raad van State “een goede zaak”. “De Raad van State heeft zich nog niet vaak inhoudelijk uitgesproken over de koninklijke besluiten met coronamaatregelen”, zegt ze. “Terwijl het belangrijk is dat we weten wat de Raad denkt over de proportionaliteit van de maatregelen.”