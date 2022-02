‘The Voice’, maar dan in het voetbal: Ajax-baas Marc Overmars ontslagen na dickpics en ‘stalkerachtig gedrag’

Vlaanderen had de zaak-De Pauw. In Nederland vielen Marco Borsato en Ali B, beiden juryleden van The Voice, van hun voetstuk. Mannen die hun machtspositie ge- en misbruikten om avances te maken bij vrouwelijke collega’s. Showbizz en #MeToo gingen hand in hand.

Het was een kwestie van tijd voor er ook verhalen uit het topvoetbal zouden opduiken. Een wereld vol testosteron, met bestuurs- en kleedkamers waar een machocultuur heerst. Maar ook een sterk veranderende industrie. Twintig jaar geleden was het aantal vrouwen er op één hand te tellen. Anno 2022 zijn voetbalclubs volwaardige bedrijven geworden, met een veel diverser personeelsbestand. Het viel te vrezen dat de vervrouwelijking van de werkvloer ooit zou clashen met de machocultuur.

Beeld AFP

Bij Ajax voelde ze de bui hangen. Na de heisa rond Borsato en Ali B had algemeen directeur Edwin van der Sar al een mail rondgestuurd op de werkvloer. Daarin wees hij erop dat wie klachten had over de veiligheid op de werkvloer, terechtkon bij een vertrouwenscontactpersoon. Lang heeft het niet geduurd voor daar gevolg aan gegeven werd.

Zondagnacht barstte de bom. Marc Overmars, directeur voetbal van Ajax, moest opstappen. De man die zijn club naar enorme sportieve successen had geleid - een Nederlandse club die in het moderne voetbal de halve finale van de Champions League haalt is niets minder dan een mirakel. En in de tussentijd zo’n half miljard euro had binnengehaald aan transfergelden.

Maar Ajax kon niet aan ontsnappen aan de storm die zou losbarsten. Onderzoeksjournalisten van NRC hadden in de weken voordien al getuigenissen verzameld van binnen de club. Vrouwen die vertelden over ongepaste boodschappen van Overmars.

Overmars was ook international en speelde bij Barcelona en Arsenal. Beeld REUTERS

Nog voor NRC het verhaal had gepubliceerd, ondernam Ajax actie. De vlucht vooruit, in een poging de reputatieschade enigszins te beperken. In een persbericht vertelde de club dat ze uit mekaar ging met haar directeur voetbal. Zonder in te gaan op details.

Overmars zou op de ­werkvloer herhaaldelijk en tegenover meerdere vrouwen grensoverschrijdend en ‘stalking­achtig’ gedrag vertoond hebben. Hij gaf foute opmerkingen en stuurde ook seksueel getinte berichten en beelden, waaronder dickpics. Dat gedrag zou ook alom bekend zijn op de Amsterdamse werkvloer, zo schetsen de betrokken vrouwen, zowel bij het personeel als op directieniveau. Overmars stond onder de medewerksters te boek stond als ‘de vieze oom’.

Marc Overmars kwam zelf met een korte reactie: “Ik schaam me kapot. Helaas ­realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb ­overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk.”