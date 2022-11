‘The Swimmers’: van spartelen om te overleven tot zwemmen op de Olympische Spelen

The Swimmers vertelt het verhaal van de zusjes Mardini: ze zijn allebei zwemmers, maar Yusra is toegewijder dan de rebelse Sara. De zussen leiden een normaal tienerleven in Syrië, met school, vrienden, feestjes, Arab Idol, sociale media en de nodige discussies met hun ouders. Dan slaat de oorlog toe: de bommen vallen tot in het zwembad. De zusjes Mardini besluiten te vluchten.

De reis van Syrië naar Europa verloopt zoals u wellicht al eens op het nieuws heeft gezien. Maar wat u daar niet ziet, is de schimmige smokkelwereld die achter de boten vol mensen schuilgaat. Niet alleen aan de grenzen van Europa, maar ook in Europa zelf. Yusra en Sara belanden op een volgeladen boot. Wanneer de motor stopt en de boot vol water loopt, zwemmen de zussen midden in de nacht verder naar het Griekse eiland Lesbos. Dat stuk alleen is al een film waard.

The Swimmers toont donders goed het contrast, maar ook de dunne lijn tussen het leven van vluchtelingen en toeristen. Als Sara bij aankomst op Lesbos geen zin heeft om lang aan te schuiven voor de douches voor vluchtelingen, trekt ze haar shirt wat strakker en bindt haar zus een heuptasje om. Ze lopen een afgesloten strandclub binnen, waar de ze zelfverzekerd een handdoek pakken en onder de douche stappen. Het is precies die houding die ervoor zorgt dat de zussen het ‘vluchtelingensysteem’ waarin ze belandden continu weten om te buigen in eigen voordeel.

Zo stapt Yusra kort na aankomst in Duitsland in een Berlijns zwembad op een coach af en vraagt hem haar te trainen. Yusra belandt in 2016 in het Olympische Vluchtelingenteam voor Rio, vier jaar later mag ze naar Tokio.

Eind goed, al goed. Zoals we een verhaal over succesvolle vluchtelingen graag horen: de jonge vrouwen deden hard hun best, bleven doorzetten en slaagden erin hun doel te bereiken. De film toont hun doorzettingsvermogen en moed, maar illustreert ook dat in Europa niets zomaar komt aangewaaid voor vluchtelingen.

Het laatste beeld van de film is een vervolg waard. In de aftiteling verschijnt een foto van Sara met de boodschap dat ze terugkeerde naar het Griekse eiland Lesbos om humanitaire hulp te verlenen. Ze werd opgepakt, zat ruim honderd dagen in voorarrest en verkeert nu al bijna vijf jaar in een onzekere juridische molen. In afwachting van de uitspraak staat haar leven op pauze.

In januari 2023 staat ze met 23 andere hulpverleners terecht voor mensensmokkel, spionage en deelname aan een criminele organisatie. Er hangt Sara een celstraf tot 25 jaar boven het hoofd. Welkom in Europa.

The Swimmers, een film van regisseur Sally El Hosaini, is een ontroerend portret van Sara en Yusra Mardini en hun wil om te overleven. Het verhaal wordt overtuigend neergezet door zussen Nathalie en Manal Issa.

De film is een feelgoodverhaal, maar toont ook de treurige ommekeer van mens naar vluchteling: een transformatie die niemand zou moeten meemaken, zeker geen tieners in de bloei van hun leven.

The Swimmers is te bekijken op Netflix.