The Singing Factory zet samenwerking met omstreden zangcoach stop

Productiehuis The Singing Factory zet onmiddellijk de samenwerking met zangcoach K.A. (46) stop. De Morgen berichtte zaterdag hoe A. bij Studio 100 aan de deur werd gezet na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Verschillende meisjes vertelden aan DM hoe ze flirterige sms’en van hem kregen. Hij probeerde relaties met hen aan te knopen en soms kwam het tot seksuele contacten. Na zijn ontslag werd overeengekomen dat hij niet meer in het koorcircuit of met minderjarige meisjes zou werken.

Bij The Singing Factory schreef A. de muziek voor de musical Kamp Delta, die dit najaar in première zou gaan en waarin een jeugdkoor aantreedt. “Wij waren niet op de hoogte van de redenen voor zijn vertrek bij Studio 100”, zegt Tinne De Groot van The Singing Factory. “Toen we dat vernamen, hebben we beslist de samenwerking te stoppen. We weten niet wat er in het verleden precies is gebeurd, maar willen in alle sereniteit aan deze productie kunnen voortwerken.”

De Groot benadrukt dat haar geen incidenten bij The Singing Factory bekend zijn en dat A. nooit met kinderen alleen was. Hij was wel aanwezig bij audities. “Dat is nodig omdat de componist moet weten voor welke zangstemmen hij schrijft”, zegt De Groot. “Hij had echter geen beslissende rol.”

Angst

De top van Studio 100 werd begin 2018 ingelicht over problemen met A. Die zag zelf het probleem niet. Volgens A. gebeurde alles met toestemming en waren de meisjes ouder dan 16 jaar. In september 2018 schakelde Studio 100 advocate Christine Mussche in.

“Studio 100 had geen mandaat om iets te doen, omdat de meisjes geen klacht wilden indienen”, zegt Mussche. “Het gaat om minderjarige slachtoffers met een zeer grote angst om ruchtbaarheid te geven aan de zaak. Ze wilden heel graag bekend worden, maar niet als slachtoffer.”

Studio 100 kwam daarop in een addendum bij zijn ontslag met A. overeen dat hij niet meer in het koorcircuit of met minderjarige meisjes zou werken. “De onderhandelingen over het addendum waren moeilijk”, zegt Mussche. “De man waande zich heel sterk omdat niemand een klacht durfde in te dienen. We hebben geprobeerd een sanctie te koppelen aan die formele verbintenis, maar dat werd door de tegenpartij niet aanvaard.”

Mussche sluit niet uit dat er alsnog een klacht komt. “Dat zien we vaak bij MeToo-zaken: dat slachtoffers pas nadat er heel veel steun komt wel een klacht durven in te dienen.”

“Als er geen klacht is ingediend, kan een werkgever niet veel meer doen dan iemand ontslaan”, zegt Jan Vermoesen, directeur van Mediarte, het Sociaal Fonds van de audiovisuele sector. Mediarte lanceerde vorige maand nog een actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag. Dat omvat onder meer opleidingen voor vertrouwenspersonen en omstanders die getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag. “Bedrijven moeten zich ook duidelijker uitspreken over wat kan en niet kan”, zegt Vermoesen. “Het is belangrijk dat we in de sector evolueren van een zwijgcultuur naar een praatcultuur.”