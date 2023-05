‘The Godfather van AI’ verlaat Google en waarschuwt voor de gevaren: ‘Het is angstaanjagend’

Een halve eeuw lang maakte pionier Geoffrey Hinton van de technologie achter ChatGPT en andere AI-systemen zijn levenswerk. Nu luidt hij de noodklok.

Geoffrey Hinton was een pionier op het gebied van artificiële intelligentie. In 2012 creëerden Hinton en twee van zijn afgestudeerde studenten aan de Universiteit van Toronto een technologie die de intellectuele basis werd voor de AI-systemen waarvan de grootste bedrijven in de technologie-industrie geloven dat ze de sleutel tot hun toekomst vormen.

Maar op maandag sloot hij zich officieel aan bij een groeiend koor van critici die zeggen dat die bedrijven gevaarlijk bezig zijn met hun agressieve campagne om producten te maken op basis van generatieve AI. Concreet gaat het hier om de technologie die populaire chatbots zoals ChatGPT aandrijft.

Hinton zei dat hij zijn baan bij Google, waar hij meer dan tien jaar heeft gewerkt en een van de meest gerespecteerde stemmen in het veld is geworden, heeft opgezegd zodat hij zich vrij kan uitspreken over de risico’s van AI. Een deel van hem, zei hij, heeft nu spijt van zijn levenswerk.

“Ik troost me met het normale excuus: als ik het niet had gedaan, had iemand anders het wel gedaan”, zei Hinton vorige week tijdens een lang interview in de eetkamer van zijn huis in Toronto, op loopafstand van de plek waar hij en zijn studenten hun doorbraak beleefden.

Hintons reis van AI-trendsetter naar doemdenker markeert een opmerkelijk moment voor de technologie-industrie op misschien wel het belangrijkste keerpunt in decennia. Leiders in de techindustrie geloven dat de nieuwe AI-systemen even belangrijk kunnen zijn als de introductie van de webbrowser begin jaren negentig en tot doorbraken kunnen leiden in verschillende vakgebieden, van geneesmiddelenonderzoek tot onderwijs.

Maar bij veel insiders in de industrie leeft de angst dat ze iets gevaarlijks op de wereld loslaten. Generatieve AI kan nu al een instrument zijn voor desinformatie. Binnenkort kan het een risico voor banen opleveren. En ergens in de toekomst, zeggen zij die zich het meeste zorgen maken, kan het een risico zijn voor de mensheid.

“Het is moeilijk voor te stellen hoe je kunt voorkomen dat de slechte krachten het gebruiken voor slechte dingen”, zei Hinton.

Nadat de startup OpenAI uit San Francisco in maart een nieuwe versie van ChatGPT had uitgebracht, ondertekenden meer dan duizend technologieleiders en -onderzoekers een open brief waarin werd opgeroepen tot een moratorium van zes maanden op de ontwikkeling van nieuwe systemen. Zij deden dit omdat in hun ogen AI-technologieën “diepgaande risico’s voor de samenleving en de mensheid” inhouden.

Enkele dagen later publiceerden negentien huidige en voormalige leiders van de Association for the Advancement of Artificial Intelligence, een veertig jaar oude academische vereniging, hun eigen brief waarin ze waarschuwden voor de risico’s van AI. Tot die groep behoorde Eric Horvitz, chief scientific officer bij Microsoft, dat de technologie van OpenAI toepast in een groot aantal producten, waaronder de zoekmachine Bing.

Hinton, die vaak ‘de Godfather van AI’ wordt genoemd, heeft geen van deze brieven ondertekend en zei dat hij Google of andere bedrijven pas publiekelijk wilde bekritiseren nadat hij zijn baan had opgezegd. Vorige maand liet hij het bedrijf weten dat hij ontslag nam en donderdag sprak hij telefonisch met Sundar Pichai, CEO van Google’s moederbedrijf Alphabet. Hij weigert de details van zijn gesprek met Pichai publiekelijk te bespreken.

Google’s hoofdwetenschapper, Jeff Dean, zei in een verklaring: “We blijven ons inzetten voor een verantwoorde benadering van AI. We leren voortdurend om opkomende risico’s te begrijpen, terwijl we ook gedurfd innoveren.”

Neuraal netwerk

Hinton, een 75-jarige Britse expat, is een academicus wiens carrière werd gedreven door zijn persoonlijke overtuigingen over de ontwikkeling en het gebruik van AI. In 1972, pas afgestudeerd aan de Universiteit van Edinburgh, omarmde Hinton het idee van een neuraal netwerk. Een neuraal netwerk is een wiskundig systeem dat vaardigheden leert door gegevens te analyseren. In die tijd geloofden daar maar weinig onderzoekers in. Maar het zou zijn levenswerk worden.

In de jaren tachtig was Hinton professor in computerwetenschappen aan de Carnegie Mellon University, maar hij verliet de universiteit en vertrok naar Canada, naar eigen zeggen omdat hij terughoudend was om Pentagon-financiering aan te nemen. In die tijd werd het meeste AI-onderzoek in de Verenigde Staten immers gefinancierd door het ministerie van Defensie. Hinton is fel gekant tegen het gebruik van AI op het slagveld - wat hij omschrijft als ‘robotsoldaten’.

In 2012 bouwden Hinton en twee van zijn studenten in Toronto, Ilya Sutskever en Alex Krishevsky, een neuraal netwerk dat duizenden foto’s kon analyseren en zichzelf kon leren om veelvoorkomende objecten, zoals bloemen, honden en auto’s, te identificeren.

Google gaf vervolgens 44 miljoen dollar uit om het bedrijf dat werd opgericht door Hinton en zijn twee studenten over te nemen. Hun systeem leidde tot de creatie van steeds krachtigere technologieën, waaronder nieuwe chatbots zoals ChatGPT en Google Bard. Sutskever werd later ook hoofdwetenschapper bij OpenAI. In 2018 ontvingen Hinton en twee andere langdurige medewerkers de Turing Award, ook wel ‘de Nobelprijs voor informatica’ genoemd, voor hun werk aan neurale netwerken.

Beeld REUTERS

Rond dezelfde tijd begonnen Google, OpenAI en andere bedrijven neurale netwerken te bouwen die leerden van enorme hoeveelheden digitale tekst. Hinton dacht dat het een krachtige manier was voor machines om taal te begrijpen en te genereren, maar dat het inferieur was aan de manier waarop mensen met taal omgingen.

Toen Google en OpenAI vorig jaar systemen bouwden met veel grotere hoeveelheden gegevens, veranderde zijn mening. Hij geloofde nog steeds dat die systemen in sommige opzichten inferieur waren aan het menselijk brein, maar hij dacht dat ze de menselijke intelligentie in andere overschaduwden. “Misschien is wat er in deze systemen gebeurt eigenlijk veel beter dan wat er in de hersenen gebeurt.”

Naarmate bedrijven hun AI-systemen verbeteren, worden ze volgens hem steeds gevaarlijker. “Kijk gewoon hoe het vijf jaar geleden was en hoe het nu is”, zei hij over AI-technologie. “Neem het verschil en extrapoleer dat dan naar de toekomst. Dat is angstaanjagend.”

Competitie tussen techreuzen

Tot vorig jaar, zei hij, trad Google op als een “juiste rentmeester” voor de technologie en was het bedrijf voorzichtig om niets vrij te geven dat schade zou kunnen aanrichten. Maar nu Microsoft zijn Bing-zoekmachine heeft uitgebreid met een chatbot - een uitdaging voor de kernactiviteiten van Google - racet Google om dezelfde soort technologie in te zetten. De techreuzen zijn verwikkeld in een competitie die misschien onmogelijk te stoppen is, zei Hinton.

Zijn directe zorg is dat het internet zal worden overspoeld met valse foto’s, video’s en tekst, en dat de gemiddelde persoon “niet meer zal weten wat waar is”.

Hij is ook bezorgd dat AI-technologieën op termijn de arbeidsmarkt op zijn kop zullen zetten. Tegenwoordig zijn chatbots zoals ChatGPT vaak een aanvulling op menselijke werknemers, maar ze kunnen juridische medewerkers, persoonlijke assistenten, vertalers en anderen die hoofdtaken uitvoeren, vervangen. “Het neemt nu al het saaie werk weg”, zei hij. “Maar het kan nog meer wegnemen dan dat.”

Op termijn maakt hij zich zorgen dat toekomstige versies van de technologie een bedreiging vormen voor de mensheid, omdat ze vaak onverwacht gedrag leren uit de enorme hoeveelheden gegevens die ze analyseren. Dit wordt een probleem, zei hij, omdat individuen en bedrijven AI-systemen niet alleen toestaan om hun eigen computercode te genereren, maar ook om die code daadwerkelijk zelf uit te voeren. Zo vreest Hinton voor een dag waarop echt autonome wapens - die moordende robots - werkelijkheid worden.

“Het idee dat dit spul eigenlijk slimmer zou kunnen worden dan mensen - amper een paar mensen geloofden dat”, zei hij. “Maar de meeste mensen dachten dat dat punt ver weg was. Ik dacht dat ook. Ik dacht dat het dertig tot vijftig jaar of zelfs langer zou duren. Dat denk ik natuurlijk niet meer.”

Veel andere experts, waaronder veel van zijn studenten en collega’s, zeggen dat deze dreiging hypothetisch is. Maar Hinton gelooft dat de strijd tussen Google en Microsoft en anderen zal escaleren tot een wereldwijde race die niet zal stoppen, toch niet zonder enige vorm van wereldwijde regulering.

Maar dat is wellicht onmogelijk, zegt Hinton. Anders dan bij kernwapens is er in zijn ogen geen manier om te weten of bedrijven of landen in het geheim aan de technologie werken. De beste hoop is dat ‘s werelds toonaangevende wetenschappers samenwerken aan manieren om de technologie te beheersen. “Ik denk niet dat ze dit verder moeten opschalen totdat ze hebben begrepen of ze het onder controle kunnen krijgen.”

Hinton zei dat hij Robert Oppenheimer, die het Amerikaanse onderzoek naar atoombommen leidde, citeerde wanneer mensen hem vroegen hoe hij kon werken aan potentieel zo’n gevaarlijke technologie. “Als je iets ziet dat technisch gezien zo goed in elkaar zit, dan ga je door en doe je het gewoon.”

Dat zegt Hinton nu niet meer.