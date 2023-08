The Band-gitarist en filmcomponist Robbie Robertson overleden op 80-jarige leeftijd: ‘Zijn impact op de kunst zal diep en blijvend zijn’

“Toen we met Bob Dylan werkten”, hoor je Robbie Robertson vertellen in de legendarische concertfilm The Last Waltz, “verwees iedereen naar ons als the band. Hij noemde ons the band, onze vrienden noemden ons the band, de buren noemden ons the band.” En dus werden The Hawks, zoals de groep rond Robertson heette, herdoopt. Tot simpelweg The Band. Even simpel als geniaal.

Ze heetten aanvankelijk The Hawks omdat ze als backing band waren gerekruteerd door rockabilly-muzikant Ronnie Hawkins, maar drukten echt hun stempel op de muziekgeschiedenis toen Dylan hen uitnodigde voor zijn omstreden elektrische tournee in 1966. “Play it fuckin’ loud”, instrueerde Dylan, en dat konden The Hawks wel – zeker Robbie Robertson. Hij was het enige lid van The Band dat nadien ook als sessiemuzikant optrad op Dylans Blonde on Blonde.

Nadien deed The Band het ook zonder Dylan. Hun debuutalbum, Music from Big Pink (1968), kwam tot stand in hetzelfde roze huis waar ze met Dylan ook The Basement Tapes (1975) opnamen, en de groep stond onder meer op Woodstock. Hun tweede, titelloze album, bevatte onder meer de klassieker ‘The Night They Drove Old Dixie Down’, een van de vele songs die Robertson schreef. Ook ‘The Weight’ en ‘Up On Cripple Creek’ zijn van Robertsons hand.

In 1976 ging The Band stuk. Robertson was niet betrokken bij de reünie van de groep in de jaren 80 en 90: hij bracht wel nog zes solo-albums uit, waarvan het meest recente, Sinematic, in 2019 verscheen. Intussen had hij zich omgeschoold tot een gewaardeerd filmcomponist, vooral bij zijn goede vriend Martin Scorsese: hij schreef mee aan de scores van onder meer Raging Bull, The Wolf of Wall Street en het nieuwe Killers of the Flower Moon. “Het spreekt voor zich dat hij een gigant was, en dat zijn impact op de kunst diep en blijvend zal zijn”, reageerde Scorsese op het overlijden van zijn “goede vriend.”

Het was ook Scorsese die het laatste concert van The Band, waarbij onder meer Dylan, Neil Young, Neil Diamond en Joni Mitchell hun opwachting maakten, in The Last Waltz. “The road has taken a lot of great ones”, zegt Robertson, die het touren beu was. “Hank Williams. Buddy Holly. Otis Redding. Janis. Jimi Hendrix. Elvis. It’s a goddamn impossible way of life.”