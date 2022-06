Thailand legaliseert cannabisgebruik en zet grote stap richting erkenning homokoppels

Met beide besluiten loopt Thailand voorop in een overwegend conservatieve regio. Ook Thailand zelf geldt als conservatief, en zeker de huidige koningsgezinde regering van oud-generaal Prayut Chan-o-cha, maar tegelijkertijd geldt Thailand ook weer als het meest lhbti-vriendelijke land in dat deel van Azië.

Die vriendelijkheid was tot nu toe echter nog niet terug te vinden in de wet. Maar dinsdag stuurde de regering een wetsvoorstel naar het parlement, waarmee homokoppels dezelfde rechten moeten krijgen als getrouwde heteroparen. De wet – die ingaat zodra het parlement zijn goedkeuring heeft gegeven – geeft mensen van gelijke sekse het recht hun partnerschap officieel kunnen registreren.

Zij kunnen een samenlevingscontract opstellen dat even zwaar weegt als een huwelijk. Met dat contract mogen ze kinderen adopteren, kunnen ze eigendom delen en elkaar vertegenwoordigen. Alleen het woord ‘huwelijk’ mag niet worden gebruikt. Dat is een concessie die opstellers van het wetsontwerp hebben moeten doen om ook de zegen van de christelijke kerken te krijgen. Die kerken zijn, samen met vertegenwoordigers van de islam en het boeddhisme, geraadpleegd over de inhoud. Nadat het woord ‘huwelijk’ was veranderd in ‘burgerlijk partnerschap’, maakten ze geen van drieën bezwaar tegen het voorstel.

In 2021 leek het homohuwelijk nog ver weg. Toen bepaalde het Thaise constitutionele hof dat een artikel in de wet waarin stond dat een huwelijk alleen mogelijk was tussen een man en een vrouw, niet in strijd was met de Grondwet, die bepaalt dat iedereen voor de wet gelijk is. Nog in maart leek de regering niet van plan homokoppels dezelfde rechten te geven als hetero’s. Een petitie van woedende lhbti-personen haalde toen in een dag 150.000 handtekeningen op. De nieuwe wet is aangevuld met een amendement van de ‘Voorwaarts’-partij, die ook ruggespraak met de religieuze leiders hield.

Cannabis

De legalisering van cannabis was al geruime tijd aangekondigd en is donderdag officieel ingegaan. De regering verwacht er een heleboel van, en vooral extra inkomsten. “Als je het goed aanpakt, kan cannabis goud zijn”, zei Anutin Charnvirakul, de minister van Gezondheidszorg. De regering deelde 1 miljoen cannabisstekjes uit om mensen ertoe te bewegen de plant te gaan kweken. De regering zegt inmiddels 1.181 producten te hebben goedgekeurd waarin cannabis is verwerkt, van schoonheidsproducten tot voedsel. Ze verwacht honderden miljoenen aan extra inkomsten uit belasting op deze cannabishandel.

De legalisering van marihuana zal in ieder geval leiden tot vrijlating van zo’n 4.000 mensen die voor overtreding van de oude drugswetten in de gevangenis zitten. Maar het blijft mogelijk dat er nog steeds wietrokers in een Thaise cel belanden. De wet kent namelijk grijze gebieden en valkuilen, en de grootste valkuil is de mededeling van de regering dat blowen in het openbaar verboden blijft, op straffe van maximaal drie maanden gevangenis en een boete van 750 euro.

Om blowen verder te ontmoedigen, eist de regering ook dat het THC-gehalte in cannabisproducten lager is dan 0,2 procent, oftewel bijna niets. Nederwiet bijvoorbeeld heeft een THC-gehalte van ongeveer 15 procent.

Gerookt zal er toch worden, is de verwachting. De politie zal echter niet meer op jacht gaan naar thuiskwekers en -rokers, heeft ze laten weten. Die kunnen zich overigens nu registreren als ‘medicinale gebruikers’, en zich zelfs via een app als legitieme kwekers laten inschrijven. Volgens de overheid hebben inmiddels 100.000 mensen dat gedaan.