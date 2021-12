Test of quarantaine? Deze handige tool gidst u door de nieuwe regels

Lees ook

Voor de derde week op een rij komt het Overlegcomité van de regeringen met nieuwe maatregelen om de covidbesmettingsgolf in te dijken. Zullen de beslissingen dit keer wel stand houden? Hoofdredacteur Bart Eeckhout geeft een eerste duiding: ‘Een compromis zoeken werkt in een pensioenhervorming, maar niet in een pandemie.’

Toen hij in maart de vierde golf voorspelde, werd hij met kritiek overladen en laste hij een mediapauze in. Nu doorbreekt Herman Goossens (64) de stilte. ‘Omikron slaat alles. Als we het virus nu niet heel ernstig nemen, weet ik het ook niet meer.’

Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in onze liveblog.