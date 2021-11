Test Aankoop waarschuwt voor ‘schrikwekkende tarieven’ bij energiefactuur. ‘En er is eigenlijk geen ideale oplossing’

Al van voor de zomer gaan de energieprijzen omhoog, maar omdat de prijzen blijven stijgen, schrikken consumenten zich een hoedje als hun rekening in de bus valt. Bij Test-Aankoop en de Ombudsman Energie regende het de voorbije maanden klachten over Mega en Vlaamse Energieleverancier, die door de stijgende prijzen in de problemen komen.

Concreet stelt Test Aankoop dat een modaal gezin dat in november een aflopend elektriciteitscontract moet verlengen voor een vast tarief 780 euro betaalt. Dat is 33 procent meer dan het recordniveau van oktober en 135 procent meer dan in 2019. Die prijzen gelden nog enkel voor de energiecomponent, dus zonder nettarieven en heffingen.

Voor aardgas gaat het om 2.500 euro op jaarbasis in november (vast tarief), of een verdubbeling in twee maanden tijd. “Tellen we daar nog de nettarieven en heffingen bij, dan komen we aan een jaarfactuur van ruim 3.000 euro, bijna drie keer zoveel als twee jaar geleden”, klinkt het bij Test Aankoop.

De organisatie vreest dan ook dat niet iedereen de facturen nog gaat kunnen betalen. “Het sociaal tarief is verlengd tot het eerste trimester van volgend jaar, dus dat zal zeker helpen voor heel wat mensen. Maar als één op de tien mensen moet gebruikmaken van het sociaal tarief, dan hebben we een groot probleem met de factuur zelf, niet zozeer met de gasfacturen omdat die bepaald worden door de markt, maar vooral bij de elektriciteitsfactuur is een groot deel gereserveerd aan taksen en heffingen”. Daardoor zal de eigenlijke energiecomponent volgens November nog maar een derde van de factuur zijn.

Vooral de mensen die later volgend jaar hun eindafrekening krijgen, zullen volgens November schrikken. Zij hebben namelijk een langere periode geconsumeerd aan de huidige hoge prijzen.

‘Geen ideale oplossing’

November benadrukt dat mensen met een bestaande vaste formule, met andere woorden een formule die voor de sterke stijging van de energieprijzen werd gesloten, het beste af zijn. “Maar als je ongeveer een jaar geleden een vast contract hebt gesloten, gaat dat nu aflopen en ga je wel moeten veranderen. Dan ben je gebonden aan de hoge prijzen die er nu zijn”, klinkt het.

“Variabele formules zijn iets goedkoper en hebben de verdienste dat als de prijzen zakken, je ook kan profiteren van die daling.” Met een vast contract kopen mensen dan weer gemoedsrust indien de prijzen nog verder zouden stijgen. “Er is eigenlijk geen ideale oplossing”, besluit November.

November raadt mensen bovendien aan om hun energieverbruik te doen dalen door onder andere wat minder lang onder de douche te staan, de verwarming wat lager te zetten en de verlichting uit te doen. “Dingen die echt een verschil maken, zijn bijvoorbeeld dakisolatie, gevelisolatie en vloerisolatie. Maar dat zijn natuurlijk zaken die je moet plannen en die veel geld kosten”, besluit November.