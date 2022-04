Test Aankoop: ‘Kwaliteit refurbished iPhones gaat erop vooruit’

Wie een nieuwe iPhone koopt, weet dat de aankoop een flinke hap zal nemen uit het budget. Heel wat mensen grijpen daarom naar een refurbished iPhone, een toestel dat ‘zo goed als nieuw is’ dus. Het verschil met tweedehandstoestellen is dat deze iPhones onder handen genomen worden door enkele experts die de eventuele mankementen in het toestel herstellen.

In theorie althans. Zes jaar geleden onderzocht consumentenorganisatie Test Aankoop al eens de kwaliteit van zulke refurbished toestellen. Ongeveer de helft van die toestellen kreeg toen een onvoldoende van hen. Test Aankoop deed nu dezelfde oefening opnieuw, met 44 oude iPhones. “De kwaliteit van de toestellen was veel beter dan de resultaten van onze eerdere test uit 2016", zegt woordvoerder Simon November. “Vroeger werden er vaak minderwaardige onderdelen gebruikt die niet van Apple zelf kwamen. Dat is nu fel verbeterd.”

Zo verbaast Test Aankoop zich over de goede kwaliteit van de batterijen en de camera’s in de geteste toestellen. Dat gold ook voor telefoons waarvan de batterij al vaak opgeladen werd.

Maar, zo waarschuwt Test Aankoop, 18 procent van de geteste iPhones kreeg nog altijd een onvoldoende. Voornaamste struikelblok blijft dat sommige toestellen – in deze test, acht van de 44 geteste – ernstige gebreken hadden of minderwaardige onderdelen bevatte. Een ander terugkerend probleem is de garantie van de batterij, die vaak veel korter is dan de rest van het toestel.