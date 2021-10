Test Aankoop bezorgd om spaarboekje na berichten over afschaffing belastingvrijstelling

Spaarrekeningen zijn gereglementeerd door de overheid. Om die reden zijn de interesten op de spaarrekeningen vrijgesteld van belastingen. Vandaag geldt er een vrijstelling tot maximum 980 euro per persoon. Het is echter niet de eerste keer dat er wordt gespeculeerd over het verdwijnen van dat voordeel.

Het verdwijnen van de vrijstelling zou het rendement van het spaarboekje doen afnemen. Test Aankoop vreest echter voor nog grotere nadelen. De consumentenorganisatie is bezorgd dat door het mogelijk verdwijnen van het fiscaal voordeel de banken geen reden meer zullen hebben om dergelijke gereglementeerde spaarrekeningen aan te bieden. Dat dreigt de wettelijke verplichte minimumrente van 0,11 procent (0,01 procent basisrente en 0,1 procent getrouwheidspremie) in het gedrang te brengen.

In dat geval vreest Test Aankoop dat de banken de spaarrente tot nul zullen verlagen, of zelfs negatieve rentes zullen aanrekenen zoals ook al in andere landen gebeurt.