Tesla maakt éindelijk winst. En veel

Tesla lijkt zijn beloftes waar te maken. De productie van de stekkerautofabrikant schiet omhoog en de winst deed dat vorig jaar ook.

Bij de grote jongens hoort Tesla nog altijd niet. Volkswagen, Toyota, Renault Nissan, Ford, om een paar grote fabrikanten te noemen, maken veel meer auto’s. Maar toch, de veelbesproken stekkerautofirma van de extravagante en extraverte bestuursvoorzitter Elon Musk rammelt aan de poort.

Tesla maakte in zijn twee fabrieken in Californië en Shanghai vorig jaar 930.000 auto’s. In 2020 waren dat er ‘nog maar’ 510.000. Musk denkt de productie dit jaar weer met rond de 50 procent te verhogen. Nieuwe fabrieken in Austin (Texas) en Berlijn (Duitsland) gaan dit jaar open en in de gigafactories – zoals Musk zijn fabrieken noemt – van Fremont en Shanghai wordt er nog een tandje bijgezet.

Volkswagen en Toyota produceerden vorig jaar ongeveer tien keer zo veel auto’s als Tesla. Wel is Tesla op het gebied van e-auto’s groter dan Volkswagen. Toyota produceert ze nog niet. Het bedrijf maakt dit jaar zijn stekkerautodebuut. Het leeuwendeel van Tesla’s productie betrof de twee ‘instapmodellen’: model Y en model 3.

Minstens zo opvallend als de gestegen productie is de behaalde winst. Jarenlang leed Tesla kapitale verliezen. In 2020 was er voor het eerst een positief resultaat: 721 miljoen dollar. Maar vorig jaar werd er door Tesla voor het eerst echt een flinke bak geld verdiend: een nettowinst van 5,5 miljard dollar. Niet voor niets sprak Musk in zijn toelichting op Tesla’s resultaten van ‘een doorbraakjaar.’

Geld van de concurrent

Bij dat winstcijfer vallen twee dingen op. Amerikaanse autoproducenten mogen een bepaalde hoeveelheid CO 2 uitstoten. Komen zij boven dat maximum uit, dan moeten zij geld betalen aan concurrenten die geen of minder CO 2 uitstoten. Tesla profiteert van die regeling. In 2020 leverden die CO 2 -rechten het bedrijf bijna 1,6 miljard dollar op. Dat betekent dat Tesla op de productie van zijn auto’s bijna 900 miljoen dollar verlies leed. Vorig jaar was dat anders. Van de winst (5,5 miljard) kwam bijna 1,5 miljard binnen via die CO 2 -rechten. In andere woorden: Tesla maakt eindelijk winst op zijn autoproductie.

En veel ook. Volgens het bedrijf kwam de winstmarge op de auto’s in de tweede helft van het jaar uit op bijna 15 procent. Zulke hoge marges zijn in de auto-industrie ongewoon. Tesla had daarbij nog te maken met stijgende loonkosten, tekorten aan chips en hogere kosten voor transport, logistiek en grondstoffen. Dat Tesla desondanks toch veel winst haalde, kwam door zijn hogere productie en doordat het in China relatief goedkoop auto’s kan maken.

Tesla zal, zei Musk, dit jaar niet met nieuwe modellen komen. Op de ‘cybertruck’, een e-vrachtwagen, is het dus ook nog minstens een jaar wachten. Wel sleutelt Tesla verder aan software voor (bijna) zelfrijdende auto’s.

Tesla’s jaaromzet kwam vorig jaar uit op 54 miljard dollar, waarvan 47 miljard uit zijn autopoot. Tesla is ook actief in de opslag van energie, in zonne-energie, in laadpalen voor e-auto’s en in de verkoop van auto-onderdelen.

Hoe Tesla in 2021 geld verdiende Beeld Bron: Tesla / Grafiek DM