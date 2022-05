Tesla hangt al twee maanden aan openbare laadpaal in Amsterdam, tot grote ergernis van omwonenden

Daniëlle Smit woont in de buurt van de laadpaal waar al twee maanden een Tesla aanhangt. De Nederlandse diende een klacht in bij de gemeente en doet haar verhaal tegenover de lokale omroep ‘NH Nieuws’. Van de gemeente kreeg Smit te horen dat de eigenaar op vakantie is. De stekker uit de Tesla halen en hem verplaatsen was kennelijk te veel moeite. “Ik vind dit echt een bizarre vertoning”, aldus Smit. “Als je hier op de stoep parkeert, krijg je een boete van 150 euro, maar je mag je wel een laadpaal toe-eigenen.”

Geen regels

In de betrokken straat mag je gratis parkeren en daarin schuilt misschien ook wel het probleem, want in de betaalde parkeerzones in Amsterdam moet je ook bij een laadpaal gewoon betalen. De gemeente Amsterdam heeft geen regels om het ‘laadpaalkleven’ tegen te gaan, waardoor in deze kwestie ook geen actie wordt ondernomen tegen de Tesla. De gemeente ziet overigens ook geen probleem in het langdurig stilstaan bij een laadpaal. “We hebben in Amsterdam een groot netwerk van laadpalen”, luidt het antwoord van een woordvoerder van de gemeente.

Wel zegt de gemeente contact op te nemen met de eigenaar zodra hij weer terug is van vakantie.