Tesla-eigenaar bedenkt inventieve manier om lege batterij op te laden

De Tesla Model 3, die in 2019 in Europa op de markt kwam, kan dankzij zijn grote accu op één lading tot 567 kilometer afleggen. Maar op een gegeven botst de auto op zijn limieten, zo ontdekte een Amerikaan waarvan zijn auto stilviel in de staat Colorado.

Aangezien er in de buurt geen oplaadstations te vinden waren - en hij vermoedelijk niet goed wist hoe hij hulp kon krijgen bij het opladen van zijn auto - bedacht hij een trucje. In plaats van een sleepbedrijf te bellen om zijn auto op te halen, riep hij de hulp in van de eigenaar van een BMW X5.

De BMW-rijder sleepte de Tesla vijf kilometer lang, terwijl de eigenaar van de Tesla de maximale regeneratiefunctie van de Tesla inschakelde. Toen het systeem oververhit raakte, was de accu voor negen procent bijgeladen. Uiteindelijk slaagde de Tesla-eigenaar erin om een Supercharger-laadpunt te bereiken met nog vier procent energie in de accu.