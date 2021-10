Tesla-aandelen op recordniveau na megabestelling Hertz: 100.000 stuks ineens

Hoe goed doet Tesla het?

Er werden vorige maand 24.600 stuks van het instapmodel van de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla verkocht, goed voor 2,6 procent van de markt, tegenover zowat 18.300 stuks van de Clio. Dat meldt dataleverancier Jato Dynamics maandag. Het gaat om de nieuwe autoverkoop in 25 EU-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Globaal gezien kelderde de Europese automarkt in september wel. Er werden 718.598 nieuwe wagens verkocht, een niveau gelijk aan dat van 1995. De markt heeft zich nog niet hersteld van de coronacrisis en de autobouwers kampen nog steeds met de wereldwijde chiptekorten.

Is dat ook in België het geval?

Tesla verkocht in september van dit jaar 579 nieuwe auto’s in ons land, waarvan 377 van het Model 3. Het model staat daarmee op een dertiende plaats, zo tonen cijfers van automobielfederatie Febiac. Best verkochte auto in België was de Volkswagen Polo met 634 modellen.

Van de volledig elektrische auto's is de Tesla Model 3 dit jaar wel met stip de best verkochte wagen, met 1.937 stuks. Op plaats 2 staat de Audi E-Tron met 1.439 stuks, gevolgd door de Volkswagen ID.3 met 988 exemplaren.

Alle modellen samengeteld, klimt Tesla wel stelselmatig in de ranglijsten. De 579 verkochte Tesla's waren in september goed voor 2,18 procent van alle verkochte auto's, het hoogste aandeel tot nog toe. Vorig jaar was nog maar 0,69 procent van alle nieuwverkochte auto's een Tesla, in 2019 0,67 procent.

In absolute aantallen was 2019 tot nog toe het beste jaar voor Tesla in ons land, met 3.690 verkochte modellen. Vorig jaar volgde een scherpe daling door de coronacrisis, die ook dit jaar nog doorspeelt. “September was voor de verschillende markten voor nieuwe voertuigen een herhaling van de voorgaande maanden”, klinkt het bij Febiac. “Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders blijft de productie en levering van voertuigen ernstig hinderen, wat een aanzienlijke invloed heeft op de registratieresultaten.”

Is er nog goed nieuws voor Tesla?

Jazeker. Vanmiddag raakte bekend dat het Amerikaanse autoverhuurbedrijf Hertz Global Holdings een megabestelling heeft geplaatst bij Tesla voor 100.000 elektrische auto’s. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. Het zou voornamelijk om hetzelfde Model 3 gaan.

De bestelling zou neerkomen op 4,2 miljard dollar, omgerekend 3,6 miljard euro, aan omzet voor Tesla. Vaak worden bij grote orders flinke kortingen bedongen door autoverhuurbedrijven, maar Hertz lijkt nu grotendeels de catalogusprijzen te betalen voor de voertuigen. De auto’s moeten volgens de ingewijden de komende veertien maanden geleverd worden en gaan rijden in de Verenigde Staten en delen van Europa. Tegelijkertijd plant Hertz 3.000 snellaadstations voor zijn klanten te installeren in beide werelddelen.

Hertz kwam eerder dit jaar nog uit een faillissement. De nieuwe eigenaren zouden plannen hebben om de wereldwijde vloot van Hertz van ongeveer een half miljoen voertuigen vrijwel volledig te elektrificeren.

Hoe reageren de beleggers?

Het aandeel van Tesla sprong bij opening van de beurs in New York meteen fors omhoog. Na enkele minuten handel noteerde het autobedrijf al 5 procent in de plus tot een nieuw record van 950,5 dollar (818 euro). Niet alleen de megabestelling van Hertz klinkt de beleggers als muziek in de oren, ook het feit dat Tesla de prijzen voor zijn Model X en Model S optrok, kon op goedkeuring rekenen. Zakenbank Morgan Stanley schroefde het koersdoel voor het autobedrijf met liefst 33 procent op tot 1.200 dollar per aandeel (1.033 euro).

Door de sprong mag Tesla stilaan gaan hopen op een plaats in het selecte rijtje met bedrijven die meer dan 1 biljoen dollar (861 miljard euro) waard zijn, naast Apple, Amazon, Microsoft en Alphabet. Het aandeel moet daarvoor nog verder klimmen tot 995,75 dollar.