Terwijl Oekraïense troepen in het Oosten smeken om zware wapens, test Rusland een zware raket die kernkoppen kan dragen: ‘Stof tot nadenken’

In de eerste dagen na de Russische inval leverde België al onder meer 5.000 machinegeweren, 200 antitankwapens en 3.800 ton brandstof aan de Oekraïense strijdkrachten. Nu overweegt de regering van premier Alexander De Croo (Open Vld) om bijkomende hulp te bieden. Het Kremlin heeft de militaire focus verplaatst naar de Donbas-regio, in het oosten van Oekraïne. Daar woeden steeds heviger gevechten.

Tijdens een overleg van de federale kern, aangevuld met minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), werd woensdag besproken om naast oorlogsmaterieel en humanitaire hulp ook forensische experts naar Oekraïne te sturen. Zij zouden een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek naar oorlogsmisdaden dat het Internationaal Strafhof in Den Haag voert.

Geen akkoord

De regering kwam woensdag niet tot een akkoord. De groenen hebben het over een “niet lichtzinnig te nemen beslissing” omdat ze een escalatie van het conflict vrezen. Vrijdag wordt er opnieuw onderhandeld.

Oekraïens president Volodymyr Zelensky voert de druk op westerse regeringen intussen flink op. Volgens hem zou de oorlog al afgelopen zijn als zijn land betere wapens had gekregen.

Oekraïense militairen aan de frontlinie in de oostelijke Donbas-regio. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Beelden van de gruweldaden van het Russische leger in Boetsja, een voorstad van Kiev, zorgden er mee voor dat verschillende regeringsleiders opnieuw hun portefeuille bovenhaalden om dergelijk materieel te bekostigen. De vraag wordt bovendien urgenter omdat Zelensky gelooft dat het Kremlin voor 9 mei een doorbraak in de strijd in de Donbas-regio wil forceren; op die dag herdenkt Moskou de overwinning op nazi-Duitsland.

Rakettest

Rusland doet op zijn beurt moeite om zich te positioneren als een kernmacht die niet zomaar bedreigd kan worden. Het internationale persagentschap Reuters berichtte woensdag dat het land de nieuwe intercontinentale ballistische raket Sarmat getest had. Zo’n raket zou tien tot vijftien nucleaire kernkoppen kunnen dragen. Tijdens de test werd ze volgens het persagentschap gelanceerd vanuit Kosmodroom Plesetsk, een ruimtehaven op zo’n 800 kilometer van Moskou. De raket zou neergekomen zijn op een oefenterrein op het schiereiland Kamtsjatka.

“Stof tot nadenken voor alle landen die Rusland bedreigen”, zei president Vladimir Poetin tijdens een uitzending op de nationale televisie. De lancering zou in de eerste plaats een antwoord zijn op de Amerikaanse inspanningen om een raketafweersysteem op poten te zetten.

Het Kremlin klopt zich intussen op de borst over de inname van havenstad Marioepol. De laatste Oekraïense strijders, die zich in de staalfabriek Azovstal verschuilen, kregen een ultimatum om zich over te geven. Dat liep woensdagmiddag af, maar de Oekraïners gingen er niet op in. Zij eisen evacuatie naar een ander land. Het is onduidelijk hoe het nu met hen verder moet.