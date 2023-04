Terwijl Nederland actief op zoek gaat naar tanks voor Oekraïne, blijft het in België stil

De Nederlandse militaire hulp aan Oekraïne is na meer dan een jaar oorlog in absolute cijfers tien keer groter dan de Belgische. Terwijl onze noorderburen actief in het buitenland op zoek gaan naar op te lappen tanks, blijft het in België stil, en kopen andere landen zelfs Belgische wapensystemen op om door te sturen.

2,359 miljard euro versus 241 miljoen euro, of bijna 10 keer zo veel. Zo groot is de kloof tussen de militaire bilaterale hulp voor Oekraïne vanuit Nederland en België het afgelopen jaar. Uiteraard is de Nederlandse economie een flink pak groter dan de Belgische, maar ook daarmee rekening houdend blijft het contrast groot: waar België na 14 maanden oorlog 0,05 procent van zijn bruto binnenlands product aan wapens en munitie leverde, ligt dat cijfer voor de Nederlanders op 0,28 procent of bijna het zesvoud.

Het is het Duitse Kiel Institute dat alle buitenlandse hulppakketten nauwgezet opvolgt en bijhoudt in zijn Ukraine Support Tracker. Nederland toont zich daarin een van de meest gulle donors voor militair materieel: van 31 onderzochte landen staat het op de achtste plaats, na een reeks Oost-Europese en Noordse landen. België bengelt achteraan het peloton op de 21ste plaats, net boven een aantal zuiderse landen als Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal.

Ook totaalplaatje niet rooskleurig

Oekraïne krijgt ook op andere vlakken steun, zoals met humanitaire middelen, bijvoorbeeld medicijnen. Maar met amper 95 miljoen euro blijft ook die hulp beperkt tegenover de Nederlandse inspanning van 587 miljoen euro. De rechtstreekse financiële hulp vanuit België – denk aan leningen en garanties – is helemaal een peulschil met amper 8 miljoen euro, tegenover bijna 1 miljard voor de Nederlanders. Daartegenover staat dat België wel een grote rol speelt in het blokkeren van Russische tegoeden, waarvan wordt onderzocht of die kunnen worden aangewend voor de wederopbouw van Oekraïne.

Net als de andere EU-lidstaten levert België daarnaast bijdrages aan Europese fondsen voor Oekraïne. Daar is onze inspanning iets groter, al maakt dat de rest van de achterstand niet goed. Alles bij elkaar geteld zegde België 1,618 miljard euro toe aan Oekraïne, of 0,33 procent van het bbp. Voor Nederland loopt het bedrag op tot 6,615 miljard euro of 0,78 procent van het bbp.

Nederland voorziet in zijn begroting van dit jaar in totaal nog eens 2,5 miljard euro aan Oekraïne. België schreef 217,5 miljoen in de tabellen voor 2023 tijdens de begrotingscontrole van eind maart. Momenteel wordt onderzocht welke steun daar nog mee geleverd kan worden.

‘Je kan niet geven wat je niet hebt’

De cijfers tonen dus geen al te positief beeld voor ons land. Nochtans klopt de federale regering zich op de borst dat het een van de meest trouwe bondgenoten is van Oekraïne, en als een van de eerste landen wapens stuurde “op een moment dat nog veel andere landen twijfelden”.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) verdedigt zich tegen de kritiek op de beperkte Belgische leveringen. “Defensie bekijkt alle vragen van de Oekraïners in functie van de beschikbare stocks en welke mogelijkheden er zijn in samenwerking met de Belgische defensie- en veiligheidsindustrie”, zegt ze. Eind januari klonk het in De Morgen al dat “je niet kan geven wat je niet hebt. Onze stocks zijn zo goed als leeg”.

In dat licht valt het contrast met Nederland opnieuw op. Want hoewel het Nederlandse leger evenmin als België zelf nog tanks heeft, is het toch de tweede grootste tank-donor van alle Oekraïense bondgenoten.

Al drie keer kondigde Nederland in een partnerschap met andere landen aan om in het buitenland tanks op te kopen, op te knappen en door te sturen. Daardoor mag Oekraïne op korte en lange termijn rekenen op 90 T72-tanks, meer dan 100 Leopard 1-tanks, en 14 Leopard 2-tanks.

Dedonder zei in januari ook te willen onderzoeken om net als Nederland in het buitenland Leopard 1-tanks op te kopen en die bij de Belgische industrie te laten opknappen. Concrete toezeggingen daarover zijn er echter niet. “Die pistes worden nog steeds bekeken”, klinkt het drie maanden later nog altijd op het kabinet-Defensie.

‘Belgische’ houwitsers

Ook met ander militair materieel aarzelde België het voorbije jaar. Deze week doken opnieuw beelden op van Belgische M109-houwitsers in dienst van het Oekraïense leger. De houwitsers, al in de jaren 50 ontwikkeld in de VS, werden in 2015 afgedankt bij het Belgische leger en voor een peulschil van 15.000 euro verkocht aan een bedrijf uit Willebroek, waar ze jarenlang stof bleven vergaren in een hangar.

Onderhandelingen om de voertuigen opnieuw aan te kopen leverden vorig jaar niets op, volgens minister Dedonder omdat de verkoper exorbitante prijzen vroeg, naar verluidt tot 150.000 euro per stuk.

Niet veel later bleek dat de Britten wél bereid waren de marktprijs te betalen. Midden juni kondigde het Verenigd Koninkrijk aan dat het meer dan 20 M109’s had gekocht “op de internationale markt”, ze had opgeknapt en ze had doorgestuurd naar Oekraïne. Daar maakt het leger ondertussen al bijna een jaar dankbaar gebruik van die oude Belgische ‘kanonnen op wielen’.

Vandaag blijft Dedonder erbij dat de vraagprijs te hoog was. "We moeten omzichtig omspringen met onze beschikbare middelen, en dus niet tegen welke prijs dan ook materieel aankopen. De houwitsers zijn er geraakt en dat is het belangrijkste voor de Oekraïners.”