Terwijl jij columns zit te tikken, beleven je kinderen hun eigen ‘Home Alone’

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (9).

Als je met Missy van school naar huis terugkeert, passeren jullie altijd de snoepwinkel. Dat wil zeggen: eigenlijk is het een soort nachtwinkel die vooral overdag open is en waar jij weleens een Duvel, je lief een pak Gauloises en je kinderen snoep of kauwgum aanschaffen. Omdat snoep van al die producten nog het meest pedagogisch verantwoord is – ‘Kom, we zullen eens naar de Duvel-winkel gaan’, dat zég je niet tegen een negenjarig kind – heet die winkel in je gezin ‘de snoepwinkel’.

Vijftig meter op voorhand begint je dochter naar je achterzak te loeren. Heeft hij zijn portefeuille bij zich? Zo ja, dan start ze haar jammerklacht. Dat het een lastige dag op school was. Dat de snoeppot thuis leeg is. Dat ze “nooit iets” krijgt. Soms rondt ze haar performance af met een traan in de ooghoek. Telkens krijg je dezelfde voorstelling geserveerd, en telkens trap je erin. Je vraagt: “Zullen we een snoepje kopen?”

Missy staat al binnen, zich het hoofd brekend of ze dit keer zure kersen of lange veters zal nemen. “Krijg ik ook een pakje bubblegum? Om te delen met John John.” Kinderen kunnen erg overtuigend zijn, al dient daarbij gezegd te worden dat, als je dochter met haar moeder dezelfde wandeling maakt, ze nóóit met een zak snoep thuiskomt.

Met die snoeppot thuis is iets eigenaardigs aan de hand. Missy heeft gelijk: hij is al-tijd leeg. Zonder te overdrijven vullen jullie de voorraad in de kast geregeld aan met zure beertjes, hosties of gekleurde bollen. Moeder en vader snoepen nooit en de kinderen zie je ook bijna nooit snoepen. Toch is de pot telkens leeg. Hoe kan dat?

Het kransje verdachten is beperkt. Als je voor het avondmaal nog even thuis aan het werk gaat, hoor je hoe in de keuken een stoel met snerpend geluid over de vloer verschoven wordt; je hoort hoe de kastdeur met iets te veel enthousiasme wordt opengezwaaid; je hoort de stoel teruggeschoven worden – weer dat snerpende geluid. Ga je naar beneden, dan tref je je kinderen met een engel­achtig gelaat op de bank aan. Zij Ketnet, hij YouTube. Van snoepjes geen spoor.

Jullie spreken hen er streng op aan, met tussen de voering van de canapé ontdekte snoepverpakkingen in de hand. Wie heeft dit gedaan? Stilte. Niemand die het weet. Dit is hun geheim, de erecode van een broer en een zus. Nog altijd probeer je zo streng mogelijk te kijken, maar wat ben je blij dat je kinderen zo goed overeenkomen.

Als je op een avond met Missy een eindje gaat fietsen, verklapt ze toch het mysterie. “Het is niet John John en het is niet ik. We doen het samen, telkens als we alleen thuis zijn of als jij boven bent.” Maar waarom dan? “Omdat het zo spannend is om daar alleen te zijn en we willen iets doen wat niet mag.”

Zo blijkt maar weer dat terwijl jij columns zit te tikken, je kinderen beneden hun eigen Home Alone beleven.