Terwijl iedereen hem zocht, zat Jules (18) op een bankje te rusten. Het parket vraagt nu zijn aanhouding

Terwijl gisterenmiddag met man en macht naar de 18-jarige Jules V. gezocht werd, zat de jongeman gewoon uit te rusten op een bankje in het centrum van de West-Vlaamse gemeente Avelgem. Een vrouw die hem opmerkte, maakte een foto. Even later werd hij door de politie gevat.

De jongeman werd intussen door de politie verhoord. Het parket besliste na het verhoor om een onderzoeksrechter te vorderen. Het vraagt zijn aanhouding op basis van verboden wapendracht en het verspreiden van valse berichten inzake een gevaar voor een aanslag op personen of eigendommen. Het is nu aan de onderzoeksrechter om te beslissen of en wanneer hij zal worden voorgeleid.

Volgens zijn advocaat Stijn Dewolf had de tiener helemaal geen slechte bedoelingen. “De instanties hebben gisteren de inschatting gemaakt dat er een reële dreiging bestond na de informatie die was binnengelopen over mijn cliënt. Nu zal moeten nagegaan worden of er inderdaad een dreiging was. Het gerecht moet zijn werk doen. Maar mijn cliënt zegt dat hij helemaal niet de intentie had om kwaadwillig iets aan te richten.”

Waarom hij met een wapen rondliep? Daar schermt de advocaat met het geheim van het onderzoek. “Voor de rest wil ik me ook onthouden van verder commentaar. Zodat het onderzoek sereen kan verlopen”, aldus nog meester Dewolf.

Volgens zijn ouders kampt de 18-jarige met mentale problemen, maar krijgen ze daarvoor geen gehoor. “Al meerdere malen smeekten we om hulp”, zegt zijn moeder. “Drie weken terug gingen we op een zaterdag om 23 uur met hem naar de spoedgevallen in Kortrijk. We hadden een brief bij van zijn advocaat, die schreef dat onze zoon tegen zichzelf moest worden beschermd. Zeven uur hebben we daar gewacht, om dan om zes uur wandelen te worden gestuurd. Geen plaats.”

Wat voorafging Donderdagochtend ontstond commotie op de Vives Hogeshool in Kortrijk. De politie had een oproep gekregen over een mogelijk gewapende man die zich in de buurt van de school bevond. Er volgde een zoekactie en de hogeschool ging in lockdown, waarna alle aanwezige studenten door de politie geëvacueerd werden. Later op de dag verplaatste de zoektocht zich naar Waregem, waar alle scholen en verschillende openbare gebouwen afgesloten werden. Uiteindelijk werd de verdachte, een 18-jarige met mentale problemen, gevat in Avelgem. De tiener was in het bezit van een airsoftwapen en is bekend bij politie en justitie. Lees ook Gearresteerde jongeman met airsoftgeweer heeft al jaren mentale problemen: ‘We smeekten al meermaals om hulp’

▶ Bekijk: 18-jarige verdachte van schooldreiging is opgepakt