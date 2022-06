Terwijl hij 1.000 euro schonk aan een afgebrande manege, werd ‘paardenvriend’ rijk op kap van verwaarloosde dieren

Al enige tijd had het gerecht de manege in het oog, gisteren sloegen de speurders toe. Zeker honderd man, onder wie speurders van de federale gerechtelijke politie en mensen van het Voedselagentschap FAVV, Natuur en Bos en het Agentschap Dierenwelzijn, vielen woensdagochtend binnen in de manege in Arendonk. Op datzelfde moment werden huiszoekingen uitgevoerd in onder meer Berlaar, Duffel en Namen. De diensten namen er onder meer paardenpaspoorten, gezondheidscertificaten, verdovingsproducten, hormonale producten, negen voertuigen, 15.000 euro aan cash geld en een wapen in beslag.

Internationaal

Het gerecht pakte tijdens de invallen zes personen op. Het gaat om vier mannen tussen 26 en 55 jaar: de zaakvoerder van de manege in Arendonk, zijn stiefvader en twee Walen. Ook zijn 55-jarige moeder en een Spanjaard van 29 werden gearresteerd. Vermoedelijk gaat het om een criminele organisatie die internationaal vertakt is. “Zij zijn gisteren in de loop van de dag verhoord”, zegt het Antwerpse parket. “De onderzoeksrechter zal beslissen over hun voorleiding en eventuele aanhouding.”

Omkatten

Na eerdere controles van het FAVV en de Inspectie Dierenwelzijn bleek dat er systematisch geknoeid werd met paspoorten en microchips van paarden en bleken er inbreuken te zijn gepleegd tegen de registratieplicht. En dat met maar één doel volgens het gerecht: om geld uit de dieren te slaan. “Die microchips en registratie tonen onder meer aan waar een paard vandaan komt, hoe oud het is, en wie de eigenaar is”, legt Kristof Aerts van het Antwerpse parket uit. “Die zaken zijn belangrijk om te weten wanneer dieren ingezet worden als slachtpaard voor in de voedselketen of als hobbypaard. Het lijkt er nu op dat aan paarden systematisch een andere identiteit werd gegeven om zo meer geld te kunnen verdienen. Dat proces heet ‘omkatten’.” Zo kan aan een ouder hobbypaard nog ettelijke duizenden euro’s verdiend worden, terwijl aan het dier op dat moment eigenlijk alleen nog maar kosten zijn. Op die manier zouden de fraudeurs enkele honderden paarden hebben ‘omgekat’.

“De kans bestaat dat die hobbypaarden waarvan de kwaliteit onduidelijk is, in de voedselketen terecht zijn gekomen”, gaat Aerts verder. “Dat kan in ons land zijn of in een ander land, bijvoorbeeld Spanje. Dat is het grootste gevaar en wordt nu verder onderzocht.” Het FAVV heeft momenteel nog geen voedsel uit de rekken gehaald. “Paardenvlees kan je niet in voedselketen brengen zonder controle van de papieren”, klinkt het daar. “Maar als er geknoeid wordt met die papieren op voorhand valt zoiets niet uit te sluiten, ondanks de aanwezigheid van onze fraudecel.” Enkele jaren geleden ontstond er op die manier een paardenvleesschandaal in Frankrijk, waarbij het vlees frauduleus in kant-en-klare lasagnes bleek te zitten.

Vietnamezen

Spilfiguur in deze zaak zou de 26-jarige W.V.H. zijn, zaakvoerder van de manege in Arendonk. Samen met zijn moeder Kristel V.H. (55) en stiefvader Dirk V.L. (55) – allen opgepakt – leidt hij het paardenverblijf. De familie verkoopt paarden voor alle niveaus, van beginner tot amateur of professionele ruiter. “We zetten ons elke dag in voor de paardensport”, valt onder meer te lezen op hun website. Verder doet V.H. zich graag voor als een paardenvriend. Onlangs brandde een manege in Italië af, waarvoor de man 1.000 euro schonk. Toch leek het er iets minder lief aan toe te gaan op zijn manege in Arendonk. Naast de fraude met de paarden is er volgens het parket nog sprake van verwaarlozing van de dieren. “Er stonden een 80-tal paarden, waarvan er toch een paar niet goed aan toe waren”, zegt het parket. “En er lag ook een overleden paard op het erf.”

Ook stiefvader Dirk V.L. is niet aan zijn proefstuk toe: de man werd volgens Gazet van Antwerpen in 2016 tot vijf jaar cel veroordeeld omdat hij vijftien Vietnamezen de grens over smokkelde. Eerder sloeg hij in september 1998 Michel Vandenbosch van Gaia in elkaar, waarvoor hij in 2001 acht maanden cel kreeg.

Tot 10.000 euro

W.V.H. zou zich al enige tijd op grote schaal met andere bedrijven frauduleus bezighouden met de import en export van paarden. Maar de zaakvoerders van die bedrijven en W.V.H. worden niet alleen verdacht van frauduleuze handel in paarden, ook exotische dieren die op de CITES-lijst met beschermde dieren en planten staan worden misbruikt. Onder meer exotische vogels, tapirs, en zelfs zezels – een mix tussen zebra en ezel – werden gisterenochtend aangetroffen in Arendonk. Die dieren mogen officieel niet verkocht worden, maar zouden op de zwarte markt gegeerd zijn: zo is een zezel tot wel 10.000 euro waard. Of ze door de eigenaar gekweekt werden dan wel illegaal ons land werden ingevoerd, moet het onderzoek uitwijzen. Het FAVV en de inspectiediensten bekijken momenteel de opvang van de aangetroffen paarden en exotische dieren. De dieren staan onder beslag, maar blijven wel nog op de site.