Terwijl het leven in de rivier sterft, bidden de bewoners: ‘Heilige Maagd, moge u de zalm terugbrengen’

In de grensstreek van Engeland en Wales draagt de bio-industrie met 20 miljoen kippen bij aan het stervensproces van een prachtige rivier. De Heilige Maagd Maria wordt nu ingezet om het tij te keren.

Ave, ave, ave Maria! Op de ochtend van Maria Hemelvaart klinkt de hymne ‘Ave Maria van Lourdes’ op een bospad langs de Wye. Tachtig inwoners van Hay-on-Wye, een plaats op de grens van Engeland en Wales, begeleiden het houten beeld van Maria, gedragen door drie mannen en gehuld in een wolk van wierook. Kort daarvoor is ze uit St Mary’s gehaald, maar haar reis leidt niet naar de hemel, maar naar de stervende rivier die achter de Anglicaanse kerk stroomt. “De rivier is vreselijk vervuild,” treurt pastoor Richard Williams, de man achter de ceremonie, “vroeger kon je de zalm uit het water zien springen. Nu niet meer.”

Na de processie wordt ‘Our Lady of the Waters and the Wye’ vastgeschroefd op een geïmproviseerde catamaran, klaar voor een vijfdaagse reis door Herefordshire. Stuurman is de beeldhouwer Philip Chatfield, die het beeld speciaal voor deze gelegenheid uit een Scandinavische denneboom heeft gebeiteld. Elke dag zal hij bij een kerk of kathedraal stoppen om Maria te laten zegenen en toezingen. Of ze de zalm, de forel en de ijsvogel kan terugbrengen in de 250 kilometer lange rivier valt te bezien, maar op zijn minst kan Maria de aandacht vestigen op de beroerde staat van de Wye en andere Britse rivieren.

Open riolen

De rivieren in Groot-Brittannië veranderden de afgelopen jaren in open riolen. Dat heeft in veel gevallen te maken met geprivatiseerde waterbedrijven die er rioolwater lozen. Officieel mag dat enkel in geval van overvloedige regen, maar in de praktijk blijkt dat routinematig te gebeuren. De Environmental Agency kampt met geldgebrek en is bovendien te druk met het bouwen van dijken en het implementeren van de brexit. Wanneer een waterbedrijf op heterdaad wordt betrapt, volgt er hooguit een waarschuwing. Een klein jaar geleden stemden Conservatieve parlementsleden tegen een voorstel om vervuilers harder aan te pakken.

Bij de Wye, kronkelend door de dunbevolkte grensstreek, speelt nog een groter probleem. In de afgelopen zes jaar zijn er tientallen kippenfabrieken langs de oever neergezet. Boeren die vroeger schapen hielden, een tak van landbouw die sinds de brexit onder druk staat, zijn overgeschakeld naar de lucratieve pluimveehouderij. Er zitten hier nu 20 miljoen kippen opgehokt. “Het voer voor de kippen komt uit Zuid-Amerika,” zegt Tom Tibbits (43), voorzitter van de actiegroep Friends of the Upper Wye, “en vijf zesde van wat in de kippen gaat, komt er weer uit. Uitwerpselen worden gebruikt als mest en eindigen uiteindelijk in de rivier.”

Tijdens de ceremonie vertelt Tibbits, een natuurkundige en cidermaker, dat het bewustzijn van het probleem tijdens de lockdown is ontstaan. “Mensen brachten meer tijd door bij de rivier en merkten dat die in levensnood verkeerde.” Omdat de autoriteiten het probleem niet serieus namen, zijn honderden mensen zelf aan het testen geslagen. Enthousiast vertelt Tibbits hoe hij het fosfaatgehalte meet in een colorimeter, nitraat met een staaf die van kleur verandert en de troebelheid van het water met een secchischijf. “De resultaten sturen we naar het agentschap. Als de autoriteiten het niet doen, moeten burgers zelf in actie komen.”

Laag slijm

Ook zonder scheikundige experimenten is te zien dat er iets mis is met de waterkwaliteit. Wachtend op de tewaterlating van de catamaran wijst Emily Hedges, een 55-jarige fotoredacteur, op de stenen in het ziltige water. “Die zijn door een laag slijm spekglad, ga er maar even op staan. Dat was vroeger nooit het geval. En soms stinkt het water naar kip, zeker op hete dagen. Zwemmen doe ik hier niet meer helaas. Je gaat toch niet in een open riool zwemmen? De enige mensen die hier zwemmen, zijn argeloze toeristen.” Actievoerder Tibbits wijst op nog een ander teken: “De waterranonkel is vrijwel verdwenen. Dat is erg, want die is een bron van leven.”

Plaatselijke politici hebben ervoor gepleit de Wye aan te merken als waterbeschermingsgebied, maar de verantwoordelijke staatssecretaris, Rebecca Pow, wil daar niets van weten. Het zou immers leiden tot meer regelgeving voor boerenbedrijven. Vorig jaar zwom zwemster Angela Jones met een lijkkist in de rivier om aandacht te vestigen op de vervuiling, nu is het de beurt aan Maria, die een reis van 125 kilometer zal afleggen. Voor beeldhouwer Chatfield is het ook een persoonlijk traject omdat hij in 1995 bemanningslid was van de Maria Asumpta, een brik die schipbreuk leed voor de kust van Cornwall.

Bedevaart

Samen met pastoor Richard kwam Chatfield op het idee voor de bedevaart, waarna psychiater Rachel Jenkins de praktische kant op zich nam. Zij trof in dagboeken van haar vader een krantenknipsel aan uit 1968 over de vervuiling van de Wye, ook toen. Het alarmerende krantenartikel, dat in de kerk te zien is op een tentoonstelling over riviergoden, de flora in de Wye en duurzaam boeren, geeft ook aanleiding tot hoop. Dankzij menselijk ingrijpen werd de rivier vanaf de jaren zeventig namelijk steeds schoner – waarom zou dat niet nog eens kunnen gebeuren? Volgens Tibbits was dat mede te danken aan het milieubeleid van de EEG, de voorloper van de Europese Unie, waar de Britten zich in 1973 bij hadden aangesloten.

Als de laatste voorbereidingen voor de boottocht afgerond zijn, heffen leden van het kerkkoor van St Mary’s het loflied op de Heilige Maagd weer aan. Chatfield en een collega-kanovaarder lopen met de catamaran het water in, gevolgd door een dame die het vaartuig besprenkelt met rozenblaadjes. Kort na de afvaart strandt het gevaarte door het zeer lage waterniveau op de rotsen onder Hay Bridge en raken laaghangende takken het hoofd van Maria. Na wat trekken en duwen kan het peddelen worden hervat. Bij het uitzwaaien begint de regen te vallen waarnaar menigeen snakte. Father Richard kijkt dankbaar naar de betrokken lucht. “Maria begint al te helpen.”