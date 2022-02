Terwijl Europa versoepelt, zet Oost-Azië de deur voorzichtig op een kier

Europese landen nemen afscheid van veel coronamaatregelen, maar Oost-Azië blijft nog vrijwel afgesloten van de buitenwereld. Al hangt ook daar verandering in de lucht.

Tien dagen quarantaine in plaats van twee weken en beperkte mogelijkheden voor zakenreizigers om het land binnen te komen. Die versoepelingen wil Taiwan doorvoeren, maakte de regering bekend. Hoe voorzichtig ook, het is een omslag in het zero-covidbeleid dat tot nu toe gold.

Taiwan was sinds de uitbraak van de pandemie het schoolvoorbeeld van een land dat het virus buiten de deur weet te houden. In totaal zijn er sinds begin 2020 minder dan 20.000 mensen besmet geraakt en 851 patiënten overleden, op een bevolking van 24 miljoen. Ter vergelijking: België telt, met minder dan de helft inwoners, bijna 30.000 coronadoden in de afgelopen twee jaar.

Door bijzonder snel ingrijpen en een strikte beperking van internationaal reizen hield Taiwan het virus buiten de deur. De schaarse gevallen werden direct opgespoord en alle contacten van de betrokkene nagegaan. Zo kon het leven gewoon doorgaan, met mondmaskers maar verder weinig beperkingen. En dat in een democratisch land, zonder verregaande bevoegdheden van de overheid.

Maar ondertussen is Taiwan nog altijd vrijwel afgesloten van de buitenwereld. Dat is frustrerend voor familie over zee, voor studenten en zakenlieden die het land willen bezoeken. Het eiland voor de kust van China is technologisch hoog ontwikkeld, onder meer in de productie van computerchips, en contact met buitenlandse toeleveranciers en afnemers is van groot belang.

Premier Su Tseng-chan zei maandag dat hij nog altijd achter het strikte coronabeleid staat, maar kondigde wel een koerswijziging aan. “De regering moet ook rekening houden met huishoudens en de economische ontwikkeling. Dus moeten we geleidelijk terugkeren naar het normale leven en ons openstellen voor de wereld.”

Wanneer dit nieuwe beleid ingaat, is nog onzeker. De corona-autoriteit CECC hoopt dat binnen een maand de eerste stappen gezet worden. Quarantaines blijven voorlopig wel van kracht, net als veel testen en controles.

Japan lost teugels een beetje

Ook in Japan zijn versoepelingen op komst, met iets meer toegang voor studenten en zakenreizigers vanaf 1 maart. De afgelopen maanden gold een maximumaantal reizigers uit het buitenland van 3.500 per dag, dat gaat omhoog naar 5.000. Geen groot verschil, maar wel een teken dat ook Japan het contact met de buitenwereld iets gemakkelijker wil maken. De verplichte quarantaine gaat wellicht van een week naar enkele dagen.

De Japanse premier Fumio Kishida (tweede van links) bezoekt een vaccinatiecentrum. Beeld AP

Veel buitenlandse studenten en wetenschappers wachten al twee jaar op toelating tot Japan. Na een piek van meer dan 100.000 nieuwe besmettingen op een dag vorige week zakken de cijfers daar nu. Op een bevolking van 125 miljoen mensen zijn de aantallen nog altijd lager dan in West-Europa, maar veel hoger dan in Taiwan en China.

Hirokazu Matsuno, een naaste medewerker van premier Fumio Kishida, verdedigde het beleid dinsdag tijdens een persconferentie: “Dat we de strengste grenscontroles hadden van alle G7-landen heeft ons tijd gegeven om ons voor te bereiden op een toename van het aantal omikrongevallen. We kijken nu vooruit naar het versoepelen van de maatregelen.”

Zuid-Korea blijft voorzichtig

In Zuid-Korea suggereerde premier Kim Boo-kyum dinsdag dat de beperkingen voor kleine ondernemers wellicht deze week versoepeld worden. Maar er is nog geen sprake van het toelaten van meer reizigers uit het buitenland. De omikrongolf is op een hoogtepunt, met dinsdag meer dan 70.000 nieuwe gevallen op zo’n 50 miljoen inwoners. Washington heeft Amerikaanse burgers afgeraden naar Zuid-Korea te reizen, wat door alle maatregelen en de verplichte quarantaine toch al niet eenvoudig is.

Ook Hongkong is voor buitenlandse reizigers voorlopig nog moeilijk bereikbaar. Daar loopt het aantal besmettingen flink op, tot enkele duizenden per dag op 7,5 miljoen inwoners. Hongkong wist het virus tot voor kort buiten de deur te houden, net als de rest van China. Dat land houdt voorlopig strikt vast aan het zero-covidbeleid.