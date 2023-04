Terwijl cocaïnegebruik stijgt, waarschuwen experts voor opkomst crystal meth: ‘Verslavender dan heroïne en veel goedkoper’

Net als in de meeste andere Europese steden is het cocaïnegebruik in Antwerpen en Brussel sterk gestegen, blijkt uit een nieuwe internationale studie. Maar er is meer aan de hand: ook crystal meth is aan een Europese opmars bezig, die tot waakzaamheid aanmaant.

De metingen van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) leiden tot een aantal opvallende vaststellingen over druggebruik in Europese steden. Het onderzoekscentrum onderzocht het afvalwater van in totaal 54 miljoen mensen uit 21 Europese landen op sporen van cocaïne, maar ook amfetamine, MDMA, ketamine en methamfetamine (crystal meth).

Naast de opmars van cocaïne in onder meer Belgische steden (daarover later meer), laat het onderzoek van het Europees drugsagentschap nog een opvallende evolutie zien. Van de zestig steden die zowel in 2021 als in 2022 aan het onderzoek deelnamen, rapporteert twee derde een stijging van het aantal reststoffen van methamfetamine. Die drug, onder meer bekend van de televisieserie Breaking Bad, wordt verkocht als kristallen of als poeder, en kan worden gerookt, gesnoven of ingespoten.

Landen als de VS of Australië kampen al langer met een methprobleem, maar in Europa concentreerde het zich tot voor kort in landen als Tsjechië of Slovakije. Nu komt het overal in Europa op. Tot 2018 was er in België niet één methlab ontdekt, in 2020 en 2021 waren dat er telkens vijf. En dat uit zich ook in het gebruik: in 2021 werd er al drie keer meer methamfetamine in het Antwerpse afvalwater aangetroffen dan in 2019.

“We zien dus dat dit middel vooral terechtkomt bij gebruikers die al een problematische drugsverslaving hadden, zoals bij bepaalde groepen heroïnegebruikers”, zegt criminoloog Steven Debbaut (VUB), tevens woordvoerder van Smart on Drugs. “Dit is zeker een evolutie die we in de gaten moeten houden.”

Antwerpen en Brussel in top-5 cocaïnesteden

Maar ook cocaïne is een groeiend probleem. In 38 van de 66 onderzochte steden bleek het aantal cocaïneresten gestegen tegenover vorig jaar. Bekijken we de data over een langere periode, dan zien we dat cocaïnegebruik al sinds 2016 in de lift zit. In 2020 nam het even een duik door de coronapandemie, maar in 2021 steeg het alweer tot boven het niveau van 2019. Nu blijkt cocaïne ook in opmars in Oost-Europa, al blijft het gebruik daar een pak lager dan in West-Europa.

Van alle onderzochte steden spant Antwerpen de kroon. Gemiddeld wordt in Antwerpen per 1.000 inwoners een dagelijkse hoeveelheid van 2.381 milligram benzoylecgonine (metaboliet van cocaïne) in afvalwater gevonden. Dat is ongeveer drie keer zoveel als in 2018. Ook in Brussel is er een opvallende stijging van het cocaïnegebruik bezig. Op twee jaar tijd is de hoeveelheid reststoffen van cocaïne er verdubbeld, waardoor ook onze hoofdstad nu bij de vijf Europese steden met het hoogste cocaïnegebruik hoort.

Dat hoeft niet te betekenen dat er in Antwerpen en Brussel sowieso meer cocaïne gebruikt wordt. Over de andere Belgische steden hebben we, althans in dit jaar, geen data van de restsporen in het afvalwater. “Maar op basis van enquêtes en cijfers van het aantal mensen dat in behandeling gaat, zien we dat het cocaïnegebruik over heel België in de lift zit”, zegt Lies Gremeaux, drugsexpert bij Sciensano.

Toch waarschuwt ze om geen al te verregaande conclusies te koppelen aan de evolutie van de cocaïnesporen in het onderzoek van EMCDDA. “Het onderzoek biedt een ‘snapshot’ van het druggebruik van één week, weliswaar telkens dezelfde week per jaar. Maar het bevestigt wel dat cocaïne overal aanwezig is, en het is belangrijk om te onderzoeken waar de stijging van dat cocaïnegebruik vandaan komt.”

Aan beschikbaarheid alvast geen gebrek in ons land. Het VN-rapport wijst de Antwerpse haven aan als belangrijkste Europese eindbestemming voor de cocaïnemokkel, met in 2021 in liefst 89,5 ton onderschepte coke. En dat is wellicht slechts een klein deel van het totaal. Het Europees drugsagentschap waarschuwt bovendien dat drugskartels ook steeds meer drugs in Europa zelf produceren, in plaats van ze in te voeren vanuit Latijns-Amerika.

Onderzoeken tonen aan dat de coke minder versneden wordt, terwijl de prijs (50 euro per gram) in tegenstelling tot de meeste koopwaar al jaren constant blijft. “Natuurlijk zijn de prijs en de beschikbaarheid van drugs niet de enige factoren die tot een stijging van druggebruik kunnen leiden, maar ze faciliteren het wel”, zegt Debbaut.

Maatschappelijk symptoom

Aangezien de studie alleen reststoffen in afvalwater bekijkt, leren de resultaten ons weinig over de evoluties in het individueel gebruik. “We weten bijvoorbeeld niet of het gaat om dezelfde groep gebruikers die meer cocaïne zijn gaan gebruiken, of als er een grotere groep cocaïne gebruikt dan enkele jaren geleden. Een stijging in gebruik hoeft niet noodzakelijk een stijging in problematisch gebruik te betekenen.”

Bij de drugs die doorgaans met het uitgaansleven geassocieerd worden, zoals cocaïne, MDMA of ketamine, is er een duidelijke piek in het weekend te zien. Dat bij driekwart van de onderzochte steden meer cocaïnesporen in het weekend teruggevonden worden, wijst volgens het EMCDDA dan ook vooral op een toenam van het recreatief gebruik. “Drugs zijn in zekere zin ook een symptoom voor hoe het met de maatschappij gesteld is”, zegt Debbaut. “Als mensen meer stress of een hoger arbeidsritme ervaren, kunnen ze ook sneller geneigd zijn om naar drugs te grijpen als uitlaatklep.”