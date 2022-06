▶ ‘Terugpakken wat van ons is’: staatszender voorspelt uitbreiding van Rusland tot ‘sterkste macht van de nieuwe wereld’

Bekijk de video:

Poetin maakte zijn opmerking naar aanleiding van de 350ste verjaardag van de geboorte van Peter De Grote. Hij trok daarbij een parallel tussen wat hij “een gedeeld historische doel” noemde: “het terugnemen van Russisch land”. “Peter de Grote voerde 21 jaar lang de Grote Noordelijke Oorlog”, klonk het. “Het leek alsof hij in oorlog was met Zweden en hen iets afnam. Maar hij nam hen niets af. Hij pakte terug wat van Rusland was.”

Later vergeleek hij de huidige oorlog in Oekraïne expliciet met de campagne van Peter de Grote in Zweden. “Blijkbaar is het nu aan ons om terug te pakken wat van Rusland is en het land sterker te maken. En als we ervan uitgaan dat deze waarden de basis van ons bestaan vormen, zullen we er zeker in slagen.”

Moreel kompas

Al snel was hetzelfde te horen op de Russische staatstelevisie. Waar de afgelopen maanden nog verkondigd werd dat het doel van de “speciale militaire operatie” in Oekraïne “het verjagen van de nazi’s in de regering daar” was en zeker niet het bezetten van het land, klonk nu opeens een heel andere klok.

“Poetin praat over versterken en uitbreiden", zei de bekende presentator Vladimir Solovyov. “Het terugnemen van land betekent uitbreiden. Wat we in het verleden verloren zijn, moeten we nu terugpakken. Dit is een heel andere formulering van ons doel. Het gaat interessant worden.”

Het hoofd van het defensiecomité in het Russische parlement sprong meteen op de kar. “De wereld is veranderd”, aldus Andrey Kartapolov. “Het tijdperk van het Amerikaanse kolonialisme is voorbij en zal nooit meer terugkeren. In deze nieuwe wereld zal Rusland de sterke macht zijn, het morele kompas, het baken van zuiverheid, waarheid en correctheid, waar verstandige mensen van over de hele planeet zich zullen op richten.”

Commentator Karen Shakhnazarov maakte duidelijk dat het de landen met de nucleaire wapens zijn die de lakens uitdelen. Hij noemde Rusland ook de rechtmatige erfgenaam van de Gouden Horde, het leger van de Tataren dat ooit heerste over een rijk dat zich uitstrekte over het huidige Rusland en Oekraïne.

Richting Italië

Tijdens de show van Solovyov werd ook een videofragment getoond van de pas overleden Vladimir Zhirinovsky, een ultranationalistisch parlementslid. Die pleitte er eerder al voor om delen van Oekraïne en de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) opnieuw in te lijven bij Rusland.

Solovyov zou zelfs nog verder willen gaan, richting Italië. “Als we dan toch uitbreiden. Als we bijvoorbeeld auto-onderdelen nodig hebben, laat ons dan uitbreiden naar landen die zulke fabrieken hebben. Ik ben ook nog altijd geïrriteerd door het Comomeer (enkele villa’s van de presentator aan het Comomeer werden in beslag genomen door de westerse sancties, red.). Laat ons uitbreiden in die richting.”

Ook in het programma ‘60 minuten’ op staatszender Rusland-1 was de nieuwe retoriek te horen. “Heerlijk”, klonk het bij presentatrice Olga Skabejeva. “Nu kennen we de toekomstplannen van de Russische staat. We gaan land terugnemen en versterken. Sommigen zijn daar bang voor, maar dat is ons probleem niet.”