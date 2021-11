Teruggevonden Franse jogster (17) geeft toe ontvoeringsverhaal verzonnen te hebben: ‘Ze sneed haar T-shirt zelf stuk’

Het meisje verdween maandag in het Franse departement Mayenne toen ze aan het joggen was, waarop een grootschalige zoekoperatie werd gestart. Haar ongeruste vader had eerder haar normale looptraject gevolgd en vond zo haar stel oortjes terug onder het bloed. Dat deed meteen het ergste vermoeden. De procureur opende daarop een officieel onderzoek naar kidnapping en vrijheidsberoving.

Naast de besmeurde oortjes vond de vader ook haar gsm en GPS-horloge terug. Uit de Strava-gegevens bleek dat het meisje slechts iets meer dan een kilometer gelopen had. Op het kruispunt van drie landwegen stopte het signaal plots. Daarop zette de politie maandagavond 50 manschappen in om haar terug te vinden. Dinsdag werd dat aantal verviervoudigd. Ook een helikopter, een duik- en een hondenteam werden opgetrommeld. ‘s Avonds dook ze dan plots op in een kebabzaak in Sablé-sur-Sarthe.

Geen ontvoering

Tijdens het eerste verhoor had het meisje het over twee mannen die haar in een groene bestelwagen ontvoerden. Maar ondertussen heeft ze bekend dat ze het verhaal had verzonnen en dat ze zelf naar Sablé-sur-Sarthe was gelopen, de plek waar ze werd teruggevonden. Het “speet haar” dat de georkestreerde verdwijning zo’n grote zoekactie heeft teweeggebracht, zegt openbare aanklager Céline Maigné.

“Van één of meerdere ontvoerders is dus geen sprake”, zegt Maigné. “De verwondingen die te zien waren, zou ze per ongeluk opgelopen hebben. Haar T-shirt sneed ze zelf met een schaar stuk. Het spijt haar dat ze zo’n commotie veroorzaakt heeft.” Verder onderzoek moet nu duidelijk maken waarom het meisje zo gehandeld heeft.

Er loopt nu een procedure tegen de tiener vanwege het verzinnen van een misdrijf.