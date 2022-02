Terugbetaling psycholoog is nog te weinig een optie: wachtlijsten blijven lang

Vorige zomer was er een ware hoerastemming: vanaf september zouden volwassenen, jongeren en kinderen tot twintig individuele sessies per jaar bij de psycholoog terugbetaald krijgen. Nieuwe cijfers van het kabinet van minister Frank Vandenbroucke tonen dat er de voorbije maanden vooruitgang is geboekt, maar dat we er allerminst zijn.

Het aantal psychologische sessies is tussen maart 2020 en januari dit jaar verviervoudigd, van 5.565 sessies naar 22.373 sessies. Ook het aanbod van psychologische zorg is inmiddels met 40 procent gestegen. Bovendien hebben alle 32 geestelijke gezondheidsnetwerken zich achter de nieuwe regeling geschaard en hadden begin februari 1.083 psychologen en orthopedagogen zich ingeschreven om volgens het nieuwe systeem te werken. Al verandert dat op dit moment weinig aan de maandenlange wachtlijsten in de geestelijke hulpverlening. Hoeveel mensen op dit moment psychologische hulp nodig hebben, is onduidelijk. Maar de Gezondheidsenquête 2018 leerde wel dat een op de drie Belgen het psychisch moeilijk heeft.

Waarom dat zo langzaam verloopt? “Dit gaat om een fundamentele cultuurshift”, zegt Vandenbroucke. Hij pleit voor een hulpverlening die afgestemd is op de behoeften van de bevolking. Een cruciale rol is daarbij weggelegd voor de geestelijkegezondheidsnetwerken. Zij moeten de psychologische noden van de streek in kaart brengen. Daarnaast moeten de netwerken op zoek naar de ‘kwetsbare doelgroepen’, die verhoogd risico lopen om psychische problemen te ontwikkelen. Door intensiever samen te werken met onder meer scholen, OCMW’s en sportverenigingen kunnen de netwerken psychische problemen detecteren voor ze dreigen te ontsporen.

Lees ook Heeft iemand in uw omgeving het moeilijk? Psycholoog Inez Germeys geeft vijf tips waarmee u kunt helpen

Alleen klinkt het bij de sector dat het op deze manier wel erg traag verloopt. De netwerken geestelijke gezondheid zijn nog steeds in ontwikkeling en de Vlaamse eerstelijnszones zijn hopeloos overbevraagd door de coronacrisis. “De politiek vraagt dat we voorrang zouden geven aan groepen die kwetsbaar zijn om psychische problemen te ontwikkelen omwille van de pandemie, zoals mensen die iemand verloren door covid of zelfstandigen die het risico lopen op arbeidsongeschiktheid”, zegt Koen Lowet van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. “De netwerken moeten dat doen op basis van een nodenanalyse, maar worden daarin veel te weinig gestuurd. Je riskeert dus per netwerk een ander aanbod te krijgen. Dan kun je alleen maar hopen dat die verschillen er gekomen zijn op basis van een goede analyse, en niet omdat iemand in het netwerk het luidst kan roepen.”

Vandenbroucke verwacht dat het nieuwe systeem van terugbetaalde psychologische zorg tegen de zomer op kruissnelheid zal komen. “De begroting laat toe om 1.500 psychologen voltijds in te schakelen. Maar op termijn kan dat aantal na evaluatie nog groeien", zegt Vandenbroucke. Al volstaat dat dus niet om iedereen voor 11 euro naar de psycholoog te laten gaan. “En dus gaan er nog steeds keuzes gemaakt moeten worden over wie hulp krijgt en wie niet”, zegt professor Kris Van den Broeck (UAntwerpen). “Terwijl: dient onze sociale zekerheid niet om ervoor te zorgen dat iedereen hulp kan krijgen voor psychische problemen?”