Terreurverdachten blijven liever in de cel: ‘Ik wil me niet elke ochtend ontkleden voor drie mannen met bivakmutsen’

Beklaagde 6, Ali El Haddad Asufi, nam woensdagochtend het woord. “Alles is erop gericht om ons te doen zwijgen en psychologisch te kraken”, zei hij. “Het is niet om het hof of wie dan ook te pesten. Ik wou me verdedigen, zoals ik dat deed in Parijs, maar dat is niet mogelijk. Kan er dan echt geen waardige justitie zijn in dit land?”

Hierop verlieten hijzelf, Salah Abdeslam, Sofien Ayari en Mohamed Abrini de beklaagdenbox. Een vijfde verdachte, Osama Krayem, weigerde dinsdag al zijn cel te verlaten. De vijf liepen eerder al gevangenisstraffen op tijdens het proces in Parijs. Daar woonden de meesten wel dagelijks de zittingen bij. Volgens Mohamed Abrini, die zich eerder beklaagde over “satanische muziek” uit de koptelefoons die hij bij elk transport van en naar de gevangenis krijgt opgezet, werden hij en de anderen in Parijs “wel met respect behandeld”.

Beeld Franky Verdickt

Op vraag van voorzitster Laurence Massart bevestigden de twee overgebleven gedetineerde verdachten, Bilal El Makhoukhi en Hervé Bayingana Muhirwa, dat ze op woensdagochtend bij hun vertrek uit de gevangenis van Haren geen heavy metal meer door de oren gejaagd kregen. Het bezwaar van de vijf anderen gaat nu vooral over de naaktfouilleringen voor elk transport. “Ik wil me niet elke ochtend moeten ontkleden voor drie mannen met bivakmutsen”, zei El Haddad Asufi.

Het oogt een beetje disproportioneel, nu. In de veelbesproken glazen box zitten nog slechts twee verdachten, want nummers 9 en 10 Smail en Ibrahim Farisi verschijnen in vrijheid. Zij zitten achter aparte tafeltjes.

Het lijkt er sterk op dat vier verdachten de eenmansactie van Osama Krayem hebben geïnterpreteerd als een signaal dat een boycot als strategie werkt. Rond vieren ’s namiddags onderbrak voorzitster Laurence Massart aanklaagster Paule Somers bij het voorlezen van de akte van beschuldiging met de mededeling: “Ik moet nog wat administratie doen en dat kan enkel tijdens de kantooruren.”

Slachtoffers vrezen nu voor een geef-ze-een-vinger-en-ze-nemen-je-hand-situatie.

Volgens Isa Gultaslar, advocaat van Sofien Ayari, is het duidelijk dat Massart er alles aan wil doen om de procedures voor het gevangenentransport te versoepelen zodat de vijf verdachten volgende week, als hun verhoren gepland zijn, opnieuw plaats nemen in de box. “Dan kan ook perfect”, zegt hij. “Het kon in Parijs, waarom hier niet? In Parijs is er niet één incident geweest. Wat hebben de slachtoffers aan een proces zonder mogelijkheid tot dialoog met de verdachten? Wat men onderschat is dat deze mensen, ook mijn cliënt, het afgelopen jaar een normale detentie kenden. Mijn cliënt werkte in de gevangenis en had een goede band met de directeur. Nu wordt hij plots opnieuw behandeld als gevaarlijke terrorist.”

Door het zoveelste incident zit het proces alweer een dag achter op schema. Er moeten nog 247 pagina’s worden voorgelezen.