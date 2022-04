Terdoodveroordeelde in VS sterft liever voor vuurpeloton dan op elektrische stoel

Richard Moore (57) werd in 1999 veroordeeld omdat hij een winkelier heeft vermoord en er daarna met een tas vol geld vandoor ging. Het vonnis wordt op 29 april voltrokken. De executie van Moore is de eerste onder een nieuwe wet die vorig jaar werd ingevoerd omdat de staat het niet voor elkaar krijgt de hand te leggen op de juiste medicijnen die nodig zijn voor een dodelijke injectie. Hierdoor is in South Carolina sinds 2011 niemand meer ter dood gebracht.

Volgens de nieuwe wet is elektrocutie nu in South Carolina de standaardmethode om terdoodveroordeelden te executeren. Gevangenen krijgen wel de mogelijkheid om voor het vuurpeloton te kiezen, een methode die in de Verenigde Staten alleen nog in Utah wordt gebruikt - voor het laatst in 2010.

Moore stelt in een verklaring die vrijdag bij het hooggerechtshof is ingediend, dat hij het vuurpeloton verkiest, maar wel gelooft dat beide methodes tegen de grondwet indruisen. Hij maakt deze keuze naar eigen zeggen alleen maar omdat hij ertoe gedwongen wordt.

Barbaarse methodes

De vraag of executie door middel van een van deze methodes wel grondwettelijk is, ligt nog voor een rechter, en de advocaten van Moore hebben het hooggerechtshof van South Carolina gevraagd de executie uit te stellen totdat hierover uitspraak is gedaan. Volgens hen proberen gevangenissen niet hard genoeg om de medicijnen voor de dodelijke injecties te verkrijgen, en worden gevangenen om die reden gedwongen te kiezen tussen twee barbaarse methodes van executie.

Een dodelijke injectie wordt sinds 1982 gebruikt om doodstraffen te voltrekken, en wordt gezien als een humanere vorm dan elektrocutie, fussilade, vergassing en ophanging. Maar meerdere staten hebben moeite aan medicijnen te komen voor die injectie.

Er is maar een handjevol bedrijven wereldwijd dat een bepaald bestanddeel van de dodelijke cocktail produceert dat nodig is voor de injectie, en het grootste deel daarvan is Europees. De Europese Unie streeft echter naar wereldwijde afschaffing van de doodstraf en sinds 2011 weigert Europa om middelen te exporteren naar de VS die gebruikt kunnen worden voor het executeren van ter dood veroordeelden.