Tennisbond WTA trekt zich terug uit China wegens verdwijning van Peng Shuai

De 35-jarige Peng, voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, beschuldigde begin november op het Chinese sociale medium Weibo voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Haar zorgwekkende boodschap verdween al snel van het internet en van de tennisster werd nadien gedurende ruim twee weken niets meer vernomen.

Simon stuurde twee e-mails gestuurd naar Peng en kreeg daar ook een reactie op, maar volgens de WTA waren de antwoorden van de tennisster “duidelijk beïnvloed door anderen”. De WTA dreigde eerder al China te mijden en nu zijn die woorden omgezet in daden.

“Chinese functionarissen hebben de mogelijkheid gekregen om deze censuur stop te zetten, aantoonbaar te bewijzen dat Peng vrij is en in staat is om zonder inmenging of intimidatie te spreken”, aldus Simon. “Helaas heeft het leiderschap in China deze zeer ernstige kwestie niet op een geloofwaardige manier aangepakt. Hoewel we nu weten waar Peng is, heb ik ernstige twijfels dat ze vrij en veilig is en niet onderworpen is aan censuur, dwang en intimidatie. De WTA is duidelijk geweest. We herhalen onze oproep voor een volledig en transparant onderzoek, zonder censuur, naar de beschuldiging van seksueel misbruik van Peng Shuai.”

Niet alleen de WTA zette de voorbije periode druk op de Chinese autoriteiten om aan te tonen dat Peng veilig is. Ook het Witte Huis deed een oproep bewijs te leveren en de Verenigde Naties kwamen met het verzoek tot een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen van Peng. Een Chinese minister zei daarop dat de zaak onnodig wordt opgehitst.

De WTA zet nu als eerste een concrete stap. Simon: “Niets van dit alles is acceptabel en kan ook niet acceptabel worden. Als machtige mensen de stemmen van vrouwen kunnen onderdrukken en beschuldigingen van seksueel geweld onder het tapijt kunnen vegen, dan valt de basis waarop de WTA is gegrondvest - gelijkheid voor vrouwen - weg. Dat wil en kan ik de WTA en haar spelers niet laten gebeuren. Gezien de huidige stand van zaken maak ik me ook grote zorgen over de risico’s die al onze spelers en staf lopen als we in 2022 evenementen in China zouden houden.”

China organiseert over twee maanden de Olympische Winterspelen.