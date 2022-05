Teleurstellende eerste ufohoorzitting in Amerikaans Congres: geen antwoorden, enkel geklungel

Het was het moment dat de anderhalf uur durende sessie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden het beste samenvatte. Scott Bray, onderdirecteur van de inlichtingendienst van de Amerikaanse marine, was een minuut of vijf bezig om net dat ene frame te vinden in een schokkerige video – geschoten vanuit de cockpit van een straaljagerpiloot – waarop héél even een ufo te zien was – of ‘uap’ (unidentified aerial phenomenon), zoals de wazige stipjes op dit soort video’s tegenwoordig officieel heten.

Bij niemand was het opgekomen om de video alvast op de juiste tijdcode te zetten. Of om vooraf een screenshot te maken. “Het was geklungel. In de WhatsApp-groep van het Nederlandse ufomeldpunt hebben we er vooral om gelachen”, zegt filosoof Taede Smedes, auteur van een boek over het ufofenomeen en betrokken bij ufomeldpunt.nl.

Voor het eerst in vijftig jaar hield het Amerikaanse Congres dinsdagmiddag een openbare hoorzitting over ufo’s, live te volgen (en opnieuw te bekijken) op onder meer YouTube. Een historische bijeenkomst, waar ufoliefhebbers, ondanks lage verwachtingen over concrete onthullingen, reikhalzend naar uitkeken.

Wat is de strategie?

“Het doel van deze hoorzitting (...) is om de cyclus van overdadige geheimhouding te doorbreken”, had de Democratisch afgevaardigde Adam Schiff, voorzitter van de inlichtingencommissie die de hoorzitting organiseerde, vooraf in een verklaring gesteld.

Maar na anderhalf uur resteerde vooral het gevoel hoe ‘enorm knullig’ alles eraan toeging, zegt ook ufoscepticus Pepijn van Erp van stichting Skepsis. Hij ergerde zich aan hoe de hoge heren uit inlichtingen- en defensiekringen op de vlakte bleven bij concrete vragen. “Ze zeiden alleen iets over ufozaken waarvan ze héél zeker weten dat het verklaarbaar is”, zegt Van Erp, die benadrukt dat hij het belangrijk vindt dat er serieus naar dit soort ufomeldingen wordt gekeken. “Uiteindelijk blijft daarom vooral de vraag hangen: wat doen ze nu precies met een nieuwe melding? Wat is de strategie?”

Onder de streep bleken de 143 in een vorig jaar uitgegeven overheidsrapport opgesomde ufomeldingen nog altijd geen verklaring te hebben. Dat aantal is inmiddels gegroeid tot 400.

Ook bevestigden Bray en Ronald Moultrie, de adjunct-minister van Defensie voor inlichtingen en veiligheid, dat niet alleen de Verenigde Staten ufomeldingen ontvangt. Ze vertelden onder meer dat ook China een uap-taskforce heeft om onderzoek naar het verschijnsel te doen.

Beeld AP

Technologische capaciteiten

De sessie gaf een goede samenvatting van de spanning die er heerst tussen de wens om ufo’s in het openbaar te bespreken en hoe vooral Defensie en de inlichtingendiensten de eigen technologische capaciteiten geheim willen houden voor de geopolitieke tegenstanders van de Verenigde Staten. Dat was volgens Smedes opvallend onder meer op het moment dat de Congresleden vroegen of er ook gegevens waren verzameld over ufo’s in de ruimte of onder water. “Ze verwezen direct door naar de geheime vragensessie die op de openbare hoorzitting volgde. Dan weet je: ze hebben wel iets gezien, maar ze zijn bang dat ze daarmee iets van de Amerikaanse defensiecapaciteiten onthullen.”

Uiteindelijk denkt Smedes daarom dat het Congres ontevreden zal zijn over de hoorzitting, zeker omdat de defensiewet sinds eind vorig jaar een expliciet amendement bevat dat oproept tot meer en beter onderzoek naar het ufofenomeen. “Je moet je serieus afvragen of deze mensen voldoende capabel zijn.”