Tekort aan kleine bankbiljetten in Kenia door corrupte politici

Over minder dan twee weken gaat Kenia naar de stembus om onder meer een nieuwe president te kiezen. Al maanden wordt in het Oost-Afrikaanse land een felle campagnestrijd gevoerd. Op veel plekken krijgen mensen kleine geldbedragen of andere cadeaus als ze naar een verkiezingsbijeenkomst komen.

‘Mensen die rondlopen met tassen geld zetten burgers in rijen en geven ze 200 Keniaanse shilling per persoon,’ zei Fred Okengo Matiang’i, de Keniaanse minister van Buitenlandse Zaken woensdag op een persconferentie. ‘Omdat politici burgers omkopen hebben banken nu een tekort aan biljetten van 100 en 200 shilling’. Honderd Keniaanse shilling staat gelijk aan ongeveer tachtig eurocent.

De minister is kritisch op zowel de politici die de contanten uitdelen, als op de Kenianen die het geld aannemen. ‘Mensen zijn niet aan het werk’, zegt hij. ‘Ze staan ​​langs de weg om 200 shilling te krijgen van al die witwassers.’ Als politici nu al stemmers aan zich binden door ze om te kopen, is het waarschijnlijk dat zij openbare middelen zullen plunderen als ze worden verkozen, aldus Matiang’i. De minister zei niet welke politici geld uitdelen op verkiezingsbijeenkomsten.

Misdrijf

Het omkopen van kiezers is in Kenia een electoraal misdrijf, waar een boete van maximaal 2 miljoen shilling (zo’n 16.500 euro) of een gevangenisstraf van zes jaar op staat. Maar in het land is corruptie een hardnekkig probleem: vorig jaar stond Kenia nog op plek 128 van 180 op de internationale corruptie-index van corruptiewaakhond Transparency International (hoe hoger het cijfer op de lijst, hoe meer corruptie).

Naast de presidentiële verkiezingen worden er op 9 augustus ook lokale en regionale leiders gekozen. Woensdag adviseerde de Keniaanse anticorruptiecommissie nog dat 241 corrupte kandidaten gediskwalificeerd moeten worden. De Keniaanse kiesraad sloot echter maar vijf politici van de verkiezingen uit. Zolang er nog een beroepsprocedure tegen de kandidaten loopt, mogen zij zich gewoon verkiesbaar stellen, stelden zij.

De belangrijkste presidentskandidaten in Kenia, de huidige vice-president William Ruto en oppositieleider Raila Odinga, hebben beiden beloofd de corruptie aan te pakken als zij op 9 augustus worden verkozen.