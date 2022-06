Tegenvaller voor Macron: Franse president verliest absolute meerderheid met Ensemble! in parlementaire verkiezingen

De meeste stemmen behalen en toch de verliezer van de verkiezingen worden. Dat lijkt wat Emmanuel Macron overkomen is bij de Franse parlementsverkiezingen. Volgens de eerste exitpolls van studiebureau Ipsos heeft Ensemble!, de alliantie rond de Franse president, 224 parlementszetels behaald. Nupes, de alliantie van de vier belangrijkste linkse partijen, zou volgens Ipsos 149 parlementszetels halen. Het Rassemblement National van Marine Le Pen haalt 89 zetels, het beste resultaat in de geschiedenis van de partij.

Dat is een stevige tegenvaller voor Macron. Met deze uitslag is hij een eind verwijderd van de 289 zetels die hij nodig heeft om een absolute meerderheid te kunnen vormen. Dat is een voorwaarde om zijn verkiezingsbeloftes over belastingverlagingen en een hervorming van de sociale zekerheid door te voeren.

Ongezien

Het maakt deze verkiezingsuitslagen ongezien. Sinds 2002 volgen de parlementsverkiezingen in Frankrijk erg kort op de presidentsverkiezingen en behaalde de verkozen president telkens een absolute meerderheid in het parlement. Dat lukte ook Macron makkelijk in 2017, toen zijn alliantie 350 van de 577 zetels in de Assembléé Nationale behaalde. Dankzij die meerderheid kon Macron 354 wetten doorvoeren sinds juni 2017.

Zonder absolute meerderheid wordt dat een ander verhaal. Dat zou betekenen dat hij andere partijen de hand zal moeten reiken - met name de conservatieve Républicains - of dat hij voor elk wetsvoorstel partners zal moeten zoeken. Een manier van politiek bedrijven die ongebruikelijk is in Frankrijk. Bovendien mag hij sterke tegenwerking verwachten van de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon, die de nieuwe Nupes-alliantie aanvoert.

‘Wanorde’

In een televisiespeech waarschuwde Macron dinsdag nog voor zo’n scenario. Het was volgens hem “in het hoogste belang van de natie” dat hij een stevige meerderheid zou behalen. “Niets zou gevaarlijker zijn dan Franse wanorde toe te voegen aan wereldwijde wanorde”, aldus de president. Hij deed die uitspraak vlak voor hij een vlucht nam voor een tweedaags bezoek aan Roemenië en Moldavië.

Wellicht zit ook daar een deel van de verklaring voor dit tegenvallende resultaat. Sinds zijn verkiezingsoverwinning is Macron zich vooral blijven presenteren als staatsman en Europese leider. Maar peilingresultaten tonen aan dat buitenlands beleid vandaag minder een prioriteit is voor de Fransen dan in april. Veel meer Fransen zijn bezorgd over toegankelijke gezondheidszorg en de stijgende levenskosten.

Die politieke afkeer uit zich ook in de opkomst. Om 17 uur was slechts 38,11 procent gaan stemmen, nog minder dan tijdens de eerste ronde van de parlementsverkiezingen.