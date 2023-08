Tegenstander van Chinese regime opgepakt in Zuid-Korea na gevaarlijke vluchtpoging met jetski

Volgens Zuid-Koreaanse autoriteiten is Kwon per jetski vertrokken in de Oost-Chinese provincie Shandong. Van daaruit stak hij de Gele Zee over, een afstand van ongeveer 300 kilometer, naar het Koreaanse schiereiland. Uiteindelijk is hij bij de Zuid-Koreaanse kuststad Incheon opgepakt, nadat hij met zijn jetski vast kwam te zitten in moddervlaktes.

De activist, die bij aankomst in Icheon helm en reddingsvest droeg, had zijn overzeese vlucht tot in detail uitgewerkt: hij had verschillende vaten benzine aan zijn jetski geketend, zo kon hij tijdens zijn reis steeds bijtanken indien nodig. De lege vaten liet Kwon achter in zee.

Eerst kon de Koreaanse kustwacht hem niet identificeren, maar later bleek het dus te gaan om de 35-jarige Kwon Pyong. Dat vertelde Lee Dae-seon van de non-profitorganisatie Dialogue China aan AFP, l’Agence France-Presse.

Politieke vervolging

In 2016 werd Kwon gearresteerd voor ‘ondermijning van de staatsmacht’. Met socialemediaberichten en bepaalde kleding die de activist droeg, werd hij veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf. Uiteindelijk werd de Chinese man in 2018 vrijgelaten, aldus de ngo Front Line Defenders.

In de jaren voorafgaand aan zijn arrestatie had Kwon actief campagne gevoerd tegen schendingen van mensenrechten en vervolgingen door Chinese autoriteiten. Onder de heerschappij van Xi Jinping treden Chinese autoriteiten namelijk steeds hardhandiger op tegen politieke tegenstanders en mensenrechtenactivisten. Zo zijn de beoogde personen vaak slachtoffer van politiegeweld en onderworpen aan uitreisverboden: ze kunnen China niet verlaten via normale routes.

“Kwon heeft de risicovolle reis gemaakt, nadat hij jaren politiek vervolgd werd door Chinese autoriteiten”, deelt Lee Dae-seon met AFP. “Hij zal nu afwegen wat de beste keuze is: een vluchtelingenstatuut aanvragen in Zuid-Korea of doorreizen naar nog een ander land.”