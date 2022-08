‘Tegen de kinderen zeg ik dat mama geen honger heeft’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

Het leven is vandaag bijna 10 procent duurder dan een jaar geleden. Hoewel de automatische loonindexering die klap deels opvangt, krijgen veel mensen het steeds moeilijker om rond te komen.

Ook het gezin van huisvrouw Katie Devos lijdt sterk onder de inflatie, maar de financiële besognes plagen haar al langer. Een sinustrombose bij een van haar vier kinderen bracht naast de vanzelfsprekende emotionele schade ook heel wat ziekenhuiskosten met zich mee. Het werd nog moeilijker om die rekeningen te betalen toen haar partner Stefaan vorig jaar zelf medische problemen kreeg en zijn job niet langer kon uitoefenen.

“We halen als ouders sneller de broeksriem aan voor onszelf. Dan zeg ik tegen de kinderen dat mama geen honger heeft en sla ik een maaltijd over. Alleen lukt het niet altijd om ze de gevolgen van onze situatie niet te laten voelen.” Lees de volledige getuigenissen.

Katie De Vos en familie, over de effecten van de inflatie: "Ik had het lang moeilijk om hulp te aanvaarden." Beeld © Eric de Mildt

“Weet je wat ik pas onlangs weer beseft heb? Hoe moeilijk Nederlands als taal wel is.” Tot die nuchtere vaststelling kwam Danny Van Royen, leerkracht Nederlands op rust en voormalig directeur van het Sint-Jozef-­Klein-Seminarie in Sint-Niklaas toen hij, als gepensioneerde vrijwilliger, les ging geven in een onthaalklas voor anderstalige kinderen (OKAN).

Al minstens vijf jaar woedt een hevig debat over de ‘leescrisis’, de vaststelling dat Vlaamse kinderen veel minder goed lezen en het ook veel minder graag doen. Is er sindsdien al wat veranderd in het klaslokaal? Lees het volledige onderzoek.

Storm op school Nog niet zo lang geleden was goed onderwijs dé trots van Vlaanderen, maar die tijd ligt achter de rug. Ook het nieuwe schooljaar start alweer onder een sombere hemel. De Morgen onderzoekt de grootste pijnpunten. Vandaag: de afgestudeerde leerkracht, die vervolgens naar een andere sector trekt. De volledige reeks kunt u lezen in ons dossier ‘Storm op school’.

Philip Brinckman (Sint-Jozefcollege in Turnhout): “Kinderen worden overrompeld door informatie, maar er is geen tijd om die om te zetten in kennis. Te lang is aangenomen dat dat geen probleem is omdat Google alles wel oplost. Dat is een misverstand.” Beeld Vijselaar & Sixma

Baby’s hebben een gevoelsleven net als het onze en we zijn te vaak blind voor hun noden, stelt kinderpsychiater Binu Singh (43).

Baby’s zijn evenveel mens als jij en ik. Dat is het. Dat is het inzicht vanwaaruit we de toekomst moeten vormgeven”, zegt ze tegen het einde van interview met deze krant. “Het gevoelsleven van baby’s verschilt veel minder van het onze dan we denken. Stel dat ik je onzacht neerpoot op een tafel. Ik trek je kleren uit, spreid je benen open en wrijf er een koude, natte doek tussen. En wanneer je klaagt, zeg ik dat je niet zo lastig moet doen. Je zou me aanklagen voor aanranding. Maar als we zo omgaan met de allerkleinsten verwachten we dat zij blij meewerken. Voor mij is dat onbegrijpelijk.” Lees het volledige gesprek.

Binu Singh: "Kleine baby’s zijn meesters in non-verbale communicatie en voelen jou via je intonatie en lichaamstaal perfect aan." Beeld © Stefaan Temmerman

De koerswijziging van de Vlaamse socialisten onder Conner Rousseau is meer dan tactiek alleen, zo illustreerde de voorzitter nogmaals in Het Nieuwsblad. “In mijn ogen is een woker iemand super agressief die zijn groot gelijk wil opdringen aan een ander. (...) Zo is die even onverdraagzaam als de extremen”, zo stelde Rousseau met dezelfde subtiliteit als waarmee hij eerder over jonge vrouwen met hoofddoek, drugsverslaafde moeders of Molenbeek sprak.

Met elke nieuwe stamp tegen het – gevoelige – progressief-kosmopolitische been wordt duidelijker dat Rousseau zijn partij doelbewust een ander pad op stuurt. Vooruit is een partij die een aangescherpte, klassiek-linkse focus op sociaal-economische prioriteiten poogt te combineren met een conservatievere, zelfs ‘rechtsere’ blik op ethisch-identitaire kwesties. Lees de volledige analyse.

ooruit-voorzitter Conner Rousseau is niet vies van wat 'rechtsige' taal. Beeld Thomas Sweertvaegher

Vanop een bank onder het Washington Memorial kijkt Demir haar ogen uit op de vrolijke massa. Hoeft het gezegd dat de minister, gekleed in een marineblauw pak, ook in opperbeste stemming is voor haar eerste overzeese missie? Demir in de Verenigde Staten, dat bruist als een aspirine in een glas champagne. Of beter, gezien het decor: in een grote beker Diet Coke.

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) is aan een snelle opmars bezig naar de top van de politieke voedselketen. Vijf dagen in haar spoor doorheen de Verenigde Staten leert waarom. Lees de volledige reportage.

“Amerikaans parlementslid, dat zou nog iets voor mij zijn”, lacht Demir. “Ik zou goed bevriend zijn met AOC, Alexandria Ocasio-Cortez (het jonge parlementslid uit New York, JVH). Beeld Al Drago

“Beste Tom Van Grieken

Toen de hippies in de jaren zestig proclameerden dat de verbeelding aan de macht moest komen, gaven ze blijk van een sterk vertroebeld inzicht in de menselijke geest – wat, gelet op hun middelengebruik, niet mag verbazen. Een beetje verbeelding, dat is allemaal leuk en aardig, voor in de tekenklas en zo, maar in combinatie met macht verkies ik toch ratio, nuchterheid en solidariteit. Als leiders hun verbeelding de vrije loop laten, wil dat weleens uit de klauwen lopen. Neem nu – even denken – Adolf Hitler, u kent hem vast. Als één man vorige eeuw zijn verbeelding aan de macht heeft gebracht, was hij het wel.

Ook van u of uw partijgenoten wil ik de fantasieën liever niet in daden omgezet zien.”

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Lees (of beluister) de volledige brief.

"Ook voor u is het een goede zaak – ganz toll und nützig – dat Dries Van Langenhove bestaat", schrijft Joël De Ceulaer. Beeld Mellon

Hakkelend en uiterst gespannen zat Ella Pamfilova afgelopen vrijdag tegenover Vladimir Poetin. In diens residentie in Sotsji bracht de voorzitter van Ruslands centrale kiescommissie aan de president verslag uit over het verloop van de campagne voor de plaatselijke en regionale verkiezingen die op 11 september moeten plaatsvinden. Op haar revers een kleine broche in de vorm van de letter Z.

In Rusland is kritiek op de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne stelselmatig de kop ingedrukt. Demonstraties werden al snel eenmansacties of heimelijke uitingen van protest op muren en in portieken. Kunnen plaatselijke en regionale verkiezingen op 11 september dat nog veranderen? Lees de volledige reportage.

De Russische president bezoekt een marineparade in St. Petersburg. Beeld AFP

Évariste Ngamana is een politicus in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij wordt genoemd als lokale ‘rechterhand’ van Russische huurlingen, die in het land mensenrechten schenden. Voor Ngamana is nu een Belgisch visum aangevraagd. Er zijn redenen om aan ’s mans bedoelingen te twijfelen. De Morgen keek documenten in en sprak een klokkenluider. Lees het volledige onderzoek.

Evariste Ngamana (r.) tijdens een ceremonie naast parlementsvoorzitter Simplice Mathieu Sarandji en de aan Wagner gelinkte Russische ‘instructeur’ Aleksander Ivanov (l.). Beeld AFP

“Ik leerde haar jaren geleden kennen via haar moeder met wie ik een relatie had. Ze studeerde dezelfde richting als waarin ik op een andere universiteit lesgaf en wilde, gestimuleerd door haar moeder, eens met mij sparren. Ik nodigde haar uit bij mij thuis, en al in de deuropening werd ik omvergeblazen door hoe mooi ze was en hoe weemoedig. Ze had lang blond haar en in haar lichtblauwe ogen school een verdriet dat ik niet kon plaatsen. Ze was zo iemand die je hooguit eens in je leven tegenkomt.”

Bram (73) raakte in de ban van de dochter van de vrouw met wie hij een relatie had. Het was naar eigen zeggen de grootste verliefdheid aller tijden, maar hij moest er wel een prijs voor betalen. Lees het volledige verhaal.

"Ik zag hen om beurten, waar geen van beiden mee leek te zitten." Beeld ThinkStock

` `