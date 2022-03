Terwijl alle ogen op Oekraïne zijn gericht, brengt Rusland buurland Wit-Rusland onder controle zonder een schot te lossen. ‘We voeren niet alleen een strijd tegen de dictatuur van Loekasjenko en de wetteloosheid in ons land’, zegt oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. ‘Maar we moeten nu ook onze onafhankelijkheid verdedigen.’

Is Wit-Rusland nog een onafhankelijk land?

“Onze onafhankelijkheid wordt bedreigd. De illegitieme Loekasjenko heeft ons land verpacht aan Rusland en het Russische leger. Op Wit-Russisch grondgebied stijgen nu Russische gevechtsvliegtuigen op die naar Oekraïne vliegen. Er worden raketten vanaf ons land op Oekraïne afgevuurd. Loekasjenko trekt ons land deze onnodige oorlog in. En hij maakt van Wit-Rusland een agressor tegen Oekraïne, onze broeder.”

Wat doet dat met u?

“Ik schaam me. Het is beschamend dat Wit-Rusland nu in één adem wordt genoemd met Rusland als deelnemer aan de oorlog in Oekraïne. Ons land wordt net als Rusland een verschoppeling. De democratische oppositie vecht al anderhalf jaar tegen dit regime. Tegen de internationale gemeenschap zou ik nogmaals willen zeggen: Loekasjenko en zijn regime zijn niet Wit-Rusland. Het Wit-Russische volk is tegen de oorlog, wij willen niet tegen Oekraïne vechten.”

Welke gevolgen heeft de oorlog voor de Wit-Russische oppositie?

“We wilden een vreedzame protestbeweging zijn. Maar die tijd is voorbij. De oorlog vraagt om actief verzet van democratische Wit-Russen. Om te beginnen zijn er protesten. Die worden natuurlijk onderdrukt door de KGB en OMON (de geheime dienst en de oproerpolitie, red.), meer dan 800 mensen zijn afgelopen zondag opgepakt.”

“Verder vangen burgers vluchtelingen op en helpen ze in de strijd. Moedige Wit-Russen maken foto’s en filmpjes van militaire voertuigen en legermaterieel. Zo geven ze informatie door over het Russische leger. Onze cyberpartizanen werken samen met hackers uit Oekraïne om digitale doelwitten uit te schakelen. Afgelopen nachten zijn op meerdere plekken spoorwegen geblokkeerd door activisten, om de bevoorrading van het leger tegen te houden. Je kunt het spoor niet eeuwig blokkeren, maar misschien geeft het een paar uur respijt.”

Er komen mogelijk kernwapens naar Wit-Rusland. Hoe gevaarlijk is Loekasjenko voor de rest van Europa?

“Het is een granaat in de handen van een grillige dictator. Wij hebben sinds het begin van de revolutie benadrukt dat Loekasjenko onvoorspelbaar is. Hij zal alles doen om aan de macht te blijven en daarbij is hij in staat tot wreedheid. Hij deinst niet terug om een vliegtuig te kapen of migranten over de grens te duwen. En nu vecht hij tegen Oekraïne.”

“De nieuwe grondwet is illegitiem, maar zolang Loekasjenko de macht heeft, kan hij doen wat hij wil. Nu de neutrale en non-nucleaire status van ons land is verdwenen uit de grondwet, moet de internationale gemeenschap niet verrast zijn als op een dag Russische kernwapens op ons grondgebied verschijnen. Loekasjenko kan zo zijn loyaliteit aan het Kremlin betuigen. En Loekasjenko kan chanteren, hij kan dreigen. Dat is een probleem voor Europa.”

Wat moet er volgens u gebeuren?

“De oorlog verandert alles, we moeten ons verzetten. Daarnaast blijven we vragen om nog hardere stellingnames van democratische landen, nog hardere sancties, nog meer isolatie. Het is een van de krachtigste wapens die we hebben. Natuurlijk lijden gewone mensen ook onder sancties. Net als in Rusland. Maar als wij mensen in Wit-Rusland spreken, zeggen ze dat ze nog meer sancties willen. Mensen lijden nu ook al. Ze willen verandering.”