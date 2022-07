‘Tegen 2050 wordt het zo goed als onmogelijk om zomertoerisme in Noord-Afrika te organiseren’

Zuid-Europa krijgt wederom te maken met extreme temperaturen en bosbranden. Heeft dat straks ook een impact op het toerisme? Volgens expert Jan van der Borg gaat klimaatopwarming een almaar grotere rol spelen in onze reisvoorkeuren.

In Spanje en Portugal overleden de voorbije dagen meer dan duizend mensen ten gevolge van de hitte, tal van landen zoals Griekenland worden geteisterd door hevige bosbranden. Op het eiland Lesbos werden honderden mensen geëvacueerd.

“Het is niet dat het hier de voorbije zomers niet warm was”, zegt toerisme-expert Jan van der Borg (KU Leuven), die in Venetië woont. “Maar we zijn toch weer eens met onze neus gedrukt op de ernstige mate waarin de klimaatopwarming toeslaat, ook bij ons. Nu de hittegolf zich naar Oost-Europa verplaatst, kampen ze ook in landen als Slovenië met bosbranden. In Italië leeft nog altijd de schrik dat die weer kunnen overslaan.”

Landen als Spanje en Italië behoren tot populaire vakantielanden in de zomer, toerisme is er een belangrijke economische tak. Blijft dat zo als extreme hittegolven en bosbranden daar vaker gaan voorkomen?

“Er is weinig twijfel dat klimaatopwarming zeker een invloed zal hebben op de toeristenstromen. Ik heb zelf op basis van de IPCC-modellen van de Verenigde Naties studies gedaan over de mogelijke impact van klimaatopwarming op toerisme. Als het zo doorgaat, zal het tegen 2050 zo goed als onmogelijk worden om zomertoerisme in Noord-Afrika, zoals in Marokko of Tunesië, op een fatsoenlijke manier te organiseren.”

En wat met het Middellandse Zeegebied, waar temperaturen boven de 40 graden ook steeds minder uitzonderlijk zijn?

“Ook die landen zullen minder aantrekkelijk worden in volle zomer. Vroeger trokken we daarheen voor het aangename Middellandse Zee-klimaat, maar echt aangenaam is het er ’s zomers vaak niet meer. Het aangename klimaat gaat voor een stukje opschuiven naar het noorden. Uiteraard zullen heel wat noordelijke landen die mensen vroeger links lieten liggen vanwege het weer, bijvoorbeeld Zweden of Noorwegen, een stuk interessanter worden.”

Jan van der Borg. Beeld ID

Gaan we vakanties vaker dichter bij huis doorbrengen?

“Dat is moeilijk te zeggen. In de coronazomers hebben we geleerd dat we ons ook dichter bij huis prima kunnen vermaken. Maar over het algemeen associëren mensen vakantie toch vooral met afstand nemen van de eigen (werk)omgeving. Alleen gaat dat natuurlijk niet ten koste van alles. Als het echt ondraaglijk heet wordt in Zuid-Europa gaan mensen toch minder snel geneigd zijn om naar daar te trekken.

“Mensen gaan misschien in de zomer dus dichter bij huis blijven en in het tussenseizoen naar Italië of Spanje trekken. Daar liggen dus kansen voor die landen, en je ziet dat ze nu al bezig zijn met nadenken over hoe ze meer toeristen kunnen aantrekken in het tussenseizoen. Waar tot nu toe alles op het zomertoerisme gericht was en alle toerisme in het tussenseizoen mooi meegenomen was, wordt dat in de toekomst misschien het omgekeerde. Dat brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee, want natuurlijk gaat de grootste massa op reis in de zomermaanden.

“Omgekeerd kan ik me voorstellen dat er steeds meer mensen vanuit zuiderse landen tijdelijk andere oorden opzoeken, waar het iets frisser is. Voor oudere mensen of mensen in slechte gezondheid zijn de temperaturen die we in Spanje of Portugal de voorbije tijd zagen niet gezond.”

Moeten zuiderse landen zich ook voorbereiden op een ander soort toerisme, zoals meer bergtoerisme in plaats van kusttoerisme?

“Ja, ook die denkoefening wordt al gemaakt. In Midden-Italië is men volop bezig met meer toeristische infrastructuur aan te leggen en culturele activiteiten te promoten. In de Dolomieten bouwt men dan weer volop mountainbikepaden uit en zorgt men voor voorzieningen voor bergwandelaars, om meer bergtoerisme aan te trekken. Helaas zie je nu al de keerzijdes daarvan: een aantal gebieden in de Dolomieten, zoals de drie pieken van Lavaredo, worden ’s zomers nu al overlopen. Ook daar zal het dus zoeken zijn naar een evenwicht.”