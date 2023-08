Tegen 2050 heeft de helft van de wereld een bril nodig: bijziendheid onder kinderen aan steile opmars bezig

Bij myopie – de wetenschappelijke benaming voor bijziendheid – zie je voorwerpen vlakbij scherp, maar worden objecten op grotere afstand geleidelijk waziger. De aandoening is al jaren aan een stevige opmars bezig. Volgens de Volkskrant is nu al één op de twee Nederlandse kinderen bijziend, tegenover één op de vier 60-plussers. Specifieke cijfers voor België zijn er niet, maar alles wijst erop dat ons land min of meer de internationale trend volgt. En die is gerust zorgwekkend te noemen.

“In 2020 was zowat een derde van de wereldbevolking bijziend, in 2050 zal dat 52 procent zijn”, zegt oogarts Catherine Cassiman (KU Leuven). In de regel wordt die stijging verklaard door het toenemend aantal kinderen en adolescenten met myopie -–vanaf je 16de groeit je oog normaal niet meer.

Te dicht op een scherm

Hoe komt het dat zoveel kinderen bijziend worden? Schermen, onder andere. Kinderen kijken steeds vaker en op steeds jongere leeftijd naar schermen – smartphones, tablets, televisie. De schermen op zich zijn daarbij niet het grote probleem, maar wel de afstand: we turen van veel te dicht naar al die pixels.

Om objecten van dichtbij scherper te kunnen zien, gaat het oog boller staan. Als ons oog dat te vaak moet doen, wordt het uiteindelijk langer. Dat zorgt ervoor dat de werking van ons oog verandert, en objecten op een afstand dus niet meer netjes op het netvlies ‘vallen’. Ook een boek van te dichtbij lezen is dus geen goed idee.

Bijziendheid is niet omkeerbaar, maar in principe wel makkelijk te remediëren: draag een bril. Toch is de myopie-epidemie bepaald niet onschuldig. Bijziendheid brengt allerlei andere problemen met zich mee. “Een langer oog staat meer onder spanning, wat de kans vergroot op scheurtjes in je netvlies. Ook glaucoom komt dan vaker voor. Dat risico is nog een stuk groter bij mensen met zogenaamde ‘hoge myopie’, bij wie de sterkte van de bril -6 of lager is”, zegt Cassiman.

Zonlicht

Genezen is dan misschien niet mogelijk, voorkomen wel. Het is zelfs erg eenvoudig: meer naar buiten gaan. Schermen zijn immers niet de enige boosdoener, kinderen brengen ook gewoon te veel tijd binnen door. Zonlicht heeft een onmiskenbaar remmend effect op de lengtegroei van het oog, legt Cassiman uit. Hoe dat komt, is nog niet goed geweten – maar wetenschappelijk staat de vaststelling als een paal boven water.

Het verklaart waarom de opmars van myopie sneller lijkt te gaan sinds corona: tijdens de lockdowns zaten kinderen lange tijd erg veel binnen, waar ze wellicht ook veel meer dan anders naar een scherm zaten te staren.

De algemene richtlijn die artsen hanteren heet dan ook 20-20-2: na 20 minuten schermtijd moeten we minstens 20 seconden naar buiten turen, in de verte, zodat het oog niet meer focust op objecten dichtbij. En kinderen moeten minstens twee uur per dag buiten spelen.

Ook oogdruppels bieden in bepaalde gevallen soelaas om de ogen van kinderen te beschermen. Daarnaast is er ook een nieuw type brillen, waarvan de glazen zo ontworpen zijn dat ze opnieuw de lengtegroei van het oog tegengaan en bijziendheid dus afremmen. Veel brillenwinkels bieden ze al aan, zij het enkel op voorschrift. Maar Cassiman stipt aan dat het effect van die brillen nog moeilijk in te schatten is. “De brillen zijn veelbelovend, maar wetenschappelijk moeten we voorzichtig blijven. De studies daarrond zijn erg jong, meestal niet ouder dan twee jaar. Dus het effect op lange termijn is nog af te wachten.”