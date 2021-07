‘Tegen 2035 sterven 2,45 miljoen mensen per jaar aan longkanker’

Ook in ons land is longkanker de dodelijkste vorm van kanker, met bijna 6.500 overlijdens per jaar. Het is ook de op twee na meest voorkomende vorm van kanker in België. De ziekte treft vooral mannen boven de 65 jaar, maar er is een duidelijke toename te zien van het aantal longkankers bij vrouwen vanaf de leeftijd van 55 jaar.

Roken is één van de grootste risicofactoren voor het ontwikkelen van longkanker. Wie rookt, maar stopt, vermindert het risico wel sterk, klinkt het. Expert tabakspreventie bij de Stichting tegen Kanker Suzanne Gabriels pleit daarom voor een ambitieus antitabaksplan vanuit politieke hoek.

Daarnaast pleit de Stichting voor een opsporingsprogramma voor longkanker, zoals dat ook voor andere kankers gebeurt. Want wanneer longkanker pas laat wordt ontdekt, is er een slechte prognose op herstel. De Stichting tegen Kanker vraagt de ministers van Volksgezondheid om een systematische screening voor die groep.

Tot slot is er nog veel onderzoek nodig om de doeltreffendheid van behandelingen tegen longkanker verder te vergroten.