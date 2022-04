Techjournalist Kenneth Dée liet een betaalchip inplanten: ‘Voor kleine transacties kan dit handig zijn’

Het Poolse bedrijf Walletmor brengt als een van de eerste bedrijven een betaalimplantaat op de markt. Hoe werkt zo’n chip precies?

Kenneth Dée: “Het implantaat maakt gebruik van Near Field Communication, de communicatietechnologie waarmee apparaten informatie met elkaar uitwisselen wanneer ze in elkaars buurt zijn. De chip kan voorlopig enkel gelinkt worden aan een bankrekening van iCard, een Bulgaarse bank. Als consument moet je daarom eerst geld overschrijven, maar daarna kun je in winkels gewoon contactloos betalen via je hand. Pas vanaf 50 euro geef je een pincode in.

“Bij de apotheker merkte ik al dat veel mensen niet weten dat de technologie bestaat: verschillende medewerkers kwamen daar samen kijken hoe ik via de chip in mijn hand verschillende betalingen verrichtte.”

Hoe lastig is het om het implantaat te laten plaatsen?

“Je kunt er in de eerste plaats voor kiezen het zelf te doen. Het doosje met de chip kost 199 euro en wordt geleverd met een naald die je kunt gebruiken om de ingreep uit te voeren. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, daarom kun je ook bij een handchirurg of een arts langsgaan. Als zij er niet voor openstaan, is het ten slotte nog mogelijk om aan te kloppen bij een van de geregistreerde partners van Walletmor, al is er daar in België maar eentje van. Ik ging voor de laatste optie en had dankzij verdovende zalf niet veel last van de ingreep. Je betaalt voor zo’n veilige implantatie wel 150 euro, wat het prijskaartje van de chip enigszins de hoogte in drijft.”

Waarom zou je vandaag voor een betaalchip kiezen?

“Als techjournalist vind ik het filosofische aspect van de zaak misschien nog interessanter dan de praktische kant. Bovendien ben ik al langer geïnteresseerd in dergelijke chips. Zo vroeg ik eerder aan mijn werkgever of het mogelijk zou zijn om de chip uit de toegangsbadges van het kantoor te laten implanteren. Dat bleek moeilijk te zijn, maar ik bleef het onderwerp volgen.

“De chip van Walletmor is enkel gericht op contactloos betaalverkeer, al kan die technologie in de toekomst misschien voor andere zaken dienen. Ze zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om domotica aan te sturen of om een wagen te ontgrendelen. Voor mensen met medische issues zou het dan weer mogelijk worden de lichaamstemperatuur voortdurend te meten en er kan ook gezondheidsinformatie op de chip geplaatst worden. Als onbekenden je na een ongeval vinden, kun je zo sneller hulp krijgen.”

Hoe goed zijn de implantaten beschermd tegen hacking of andere schendingen van de privacy?

“Het gaat om passieve chips die enkel geactiveerd worden als ze dicht in de buurt van een betaalterminal komen. Alleen dan vindt er een uitwisseling van informatie plaats. In de praktijk zouden er dus overal terminals geïnstalleerd moeten worden om je te volgen. Dat is technisch onmogelijk, supermarkten maken bijvoorbeeld veel liever gebruik van smartphones die sowieso al actief signalen uitzenden. De chip is op technisch vlak misschien zelfs unieker dan een vingerafdruk.”

Zullen de chips ooit mainstream worden?

“Ik merk dat mensen in mijn omgeving wel geïnteresseerd zijn, maar dat ze het toch niet zien zitten om zelf een exemplaar te laten inplanten. Wellicht heeft het tijd nodig. Velen dachten jaren geleden ook dat gsm’s overbodig waren, al gaat dit natuurlijk wel nog een stap verder. Voor kleine betalingen waarbij je je portefeuille niet altijd bij je hebt, kan het alleszins erg handig zijn. En ook voor de aansturing van domotica kunnen ze een grote meerwaarde betekenen.”