Team van viroloog Johan Neyts komt met vaccin dat ook deltavariant volledig buitenspel zet

Net als iedereen zochten de onderzoekers van de KU Leuven in het begin naar een vaccin dat de oorspronkelijke variant uit China te lijf zou kunnen gaan. “Maar intussen zijn er allerlei varianten van het coronavirus beginnen te circuleren. De oervariant uit China is helemaal van onze planeet verdwenen. Op dit moment is de zeer besmettelijke deltavariant dominant”, zegt professor Johan Neyts. “Vandaar dat we begonnen te werken aan een vaccin versie 2.0. Dat moest effectief zijn tegen de alfa-, beta-, gamma- én deltavariant.”

Uit de eerste resultaten blijkt nu dat die zoektocht zeer succesvol was. “We hebben hamsters het coronavirus toegediend via de neus. Bij de dieren die niet gevaccineerd waren, vonden we nadien heel veel virus terug in de longen. Maar bij de gevaccineerde hamsters vonden we geen enkel virusdeeltje meer in de longen. Het maakte niet uit met welke variant de dieren geïnfecteerd waren. Ons kandidaat-vaccin werkt tegen de vier belangrijkste varianten”, legt Neyts uit.

Voor zover hij weet, is het de allereerste keer dat een team wetenschappers naar buiten komt met een vaccin dat werkt tegen al deze varianten.

Diepe zakken

Helemaal nieuw is de techniek die Johan Neyts en zijn team gebruiken, niet. Het vaccin dat in Leuven ontwikkeld wordt, is net zoals de vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson, een zogenaamd vectorvaccin. “Je zou het vaccin kunnen vergelijken met een ‘treintje’ dat in onze cellen een lading binnenbrengt. Nieuw aan ons vaccin is dat wij als ‘treintje’ het gele koortsvaccin gebruiken. Dit vaccin wordt al meer dan 80 jaar succesvol gebruikt.

“Het bestaat uit een fel verzwakte vorm van het gelekoortsvirus. De lading is het spike-eiwit van het coronavirus. Na vaccinatie worden niet alleen antistoffen aangemaakt tegen het spike-eiwit van het coronavirus, maar ook tegen het treintje. Met andere woorden: ons kandidaat-vaccin werkt tegelijkertijd tegen het coronavirus en tegen het gele koortsvirus.”

Grote schaal

Als het Leuvens vaccin zo effectief is tegen de deltavariant, betekent dit dan dat de vaccins die nu op de markt zijn niet deugen? Ten slotte werden ze allemaal ontwikkeld tegen de oervariant uit China, die nu enkel nog terug te vinden is in de diepvriezers van laboratoria maar niet meer circuleert. Professor Neyts: “De vaccins werken wel degelijk. Kijk maar naar landen als Bulgarije en Roemenië, waar de vaccinatiegraad zeer laag is en de sterftecijfers zeer hoog zijn. Bij ons zijn de besmettingscijfers hoog, maar de mortaliteit volgt niet. We zouden echter nóg beter kunnen doen met vaccins versie 2.0, die aangepast zijn aan de deltavariant en andere varianten.”

Johan Neyts hoopt dat “grote bedrijven met diepe zakken” zullen investeren in zijn beloftevol kandidaat-vaccin. Want om het op grote schaal te kunnen produceren en om het te testen op mensen, zijn algauw honderden miljoenen euro’s nodig.