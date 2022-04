Te weinig Belgen laten zich op kanker screenen: ‘Deze cijfers zijn echt niet goed’

Je laten screenen op sommige kankers kan ervoor zorgen dat artsen op tijd een tumor ontdekken, wat je overlevingskansen flink doet toenemen. Zo is de kans op genezing bij een laat gevonden darmkanker kleiner dan vijf procent, terwijl dat bij een vroeg gevonden darmkanker 95 procent is.

Daarom nodigt de overheid Belgen tussen 50 en 74 jaar om de twee jaar uit voor een darmkankerscreening en krijgen alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar ook een tweejaarlijkse uitnodiging voor een borstkankerscreening of mammografie. Campagnes moeten deze doelgroepen extra motiveren. Voor huidkanker en prostaatkanker zijn er af en toe oproepen om je te laten onderzoeken.

Een iVox-enquête in opdracht van farmabedrijf Merck bij 1.000 landgenoten toont nu dat een aanzienlijk deel van de doelgroepen zich desondanks toch niet laat screenen.

Darmkanker

Zo verklaart een kwart van de vrouwen in de doelgroep in deze enquête dat ze nooit een mammografie ondergingen. Het aandeel 50-plussers dat nog nooit een screening heeft ondergaan, ligt op 46 procent voor darmkanker en op 66 procent voor prostaatkanker. Voor melanomen of huidkanker gaat om 82 procent.

“Deze cijfers zijn echt niet goed”, zegt gastro-enteroloog Luc Colemont van Stop Darmkanker vzw. “In Vlaanderen zitten we voor de darmkankerscreening in 2020 voor het eerst op minder dan de helft van de doelgroep die ingaat op de uitnodiging, namelijk 48,5 procent. In Wallonië en Brussel zijn de cijfers met respectievelijk 20 en 15 procent nog slechter. Dat terwijl er in ons land elke dag 23 gevallen van darmkanker vastgesteld worden en er dagelijks tien mensen begraven worden door darmkanker. Het is na longkanker de tweede dodelijkste kanker. Wie er snel bij is, heeft een stuk grotere genezingskansen. De Nederlanders hebben dat blijkbaar beter begrepen. Daar gaat 70 procent in op de screeningsinvitatie.”

Motiveren

De iVox-enquête in opdracht biedt antwoorden op de vraag waarom een aanzienlijk deel mensen niet deelneemt. Gebrek aan informatie maar ook angst spelen blijkbaar mee. Zo geven zes op de tien respondenten aan dat ze zich onvoldoende geïnformeerd voelen over kankerscreening. Ongeveer een derde vindt de screenings pijnlijk en beangstigend en 10 procent gaat niet in op de invitaties uit schrik voor de onderzoeken of voor de resultaten die ze zullen opleveren.

Het Vlaamse Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) bevestigt dat een stabiel deel van de doelgroepen de screenings links laat liggen en dat het daarom belangrijk is het publiek aanhoudend te motiveren en te informeren.

Maar het CvKO benadrukt dat de cijfers voor Vlaanderen wel gunstiger zijn. “Wanneer je kijkt naar het jaarrapport van de Bevolkingsonderzoeken naar kanker, zie je dat 14,9 procent zich nooit laat screenen voor borstkanker en 27 procent nooit voor darmkanker”, zegt woordvoerder Patrick Martens. “Die cijfers zijn gebaseerd op terugbetalingsgegevens waardoor ze betrouwbaarder zijn.”