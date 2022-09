Te veel uitschuivers? Groen maakt zich zorgen over onhandige communicatie Tinne Van der Straeten

Binnen Groen maakt men zich zorgen over de onhandige communicatie van minister van Energie Tinne Van der Straeten. Te veel uitschuivers, luidt het oordeel. ‘Ongetwijfeld kunnen er soms zaken beter’, reageert ze.

Ja, Van der Straeten staat in het brandpunt van een historische energiecrisis. Ja, de druk vanop rechts is heel groot. Vanuit de oppositie én vanuit de eigen meerderheid. Met Georges-Louis Bouchez (MR) als kiezel in haar schoen. Maar helaas maakt Van der Straeten het ook zichzelf geregeld moeilijk. Ze laat zich te vaak betrappen op onbeholpen uitspraken.

Dat is, kort samengevat, wat je vandaag hoort binnen Groen over Van der Straeten. Al wil niemand dit voorlopig on the record vertellen. Daarvoor is de steun voor haar inhoudelijk werk te groot, zeggen bronnen waarmee De Morgen sprak. Speelt wellicht ook een rol: het besef dat een partij die in peilingen onder de symbolische 10-procentgrens bengelt geen nood heeft aan krantenartikels over interne besognes.

Beter

Maar het is wel zo: binnen Groen maakt men zich zorgen over de onhandige communicatie van Van der Straeten. “Het moet beter. Dat ziet iedereen”, reageert een bron. Er wordt onder meer verwezen naar een uitspraak vorige vrijdag. Bij de start van een ministerraad over nieuwe noodmaatregelen om gezinnen te beschermen tegen hoge facturen daagde Van der Straeten – met een smile – de aanwezige journalisten uit om haar een technisch energiedossier te noemen “dat niet is opgelost geraakt”.

Geen lichaamstaal voor zo’n moment, vonden partijgenoten. En niet wat je hoort te zeggen als je al onder het vergrootglas ligt. Op Twitter deed haar uitspraak meteen de ronde.

Een week eerder had Van der Straeten zich al eens verslikt in de aankondiging dat Europa een deal had over de komst van een prijsplafond op geïmporteerd gas. Niet helemaal fout: onder EU-energieministers was er overeenstemming. Maar niet helemaal juist: de weg naar een prijsplafond blijft lang. De oppositie zag die dubbelzinnigheid en sprong erop.

Volgens groene bronnen is de communicatie van Van der Straeten al – omfloerst – besproken op de wekelijkse partijbesturen. Elders wordt dit ontkend. In de partijtop lijkt men het gevaar wel in te zien. “We zijn in gesprek met Tinne.”

De simpele waarheid is dat het resultaat van Groen bij de verkiezingen in 2024 grotendeels zal afhangen van het beeld dat de federale regeringsdeelname nalaat bij de Vlaamse kiezer. En hierbij zal het oordeel over Van der Straeten doorwegen. Ook omdat de bevoegdheden van vicepremier Petra De Sutter bijzonder licht uitvallen.

Druk

Op Van der Straetens kabinet erkent men dat het communicatief niet lekker loopt. De minister slaagt er te weinig in de aanvallen van de rechtse partijen N-VA, MR en Vlaams Belang te pareren, luidt het. Ze werkt zich soms onnodig in nesten.

Tegelijk wordt benadrukt dat Van der Straeten de media zeker niet schuwt. Ook al weet ze dat de tegenstand klaarzit om haar “te pakken”, klinkt het. Volgens een groene bron onderschat de buitenwereld onder welke druk Van der Straeten al maanden staat om deze historische crisis te weerstaan, met een klein kabinet en een krap bemand overheidsdepartement Energie. Van der Straeten zou ook bedreigingen ontvangen.

Getroebleerd

Dat media te snel meegaan met het beeld van ‘de minister die over haar tong valt’ is een andere kritiek die opduikt in haar omgeving. Wat omgekeerd ook aandacht verdient: de relatie tussen de woordvoerder van Van der Straeten en een deel van de Vlaamse media is getroebleerd.

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout laat weten dat Van der Straeten “zijn volle steun” geniet. De twee staan dagelijks in contact. “Er is geen betere minister om de grootste energiecrisis sinds WO II te beheren.”

Van der Straeten reageert per sms. “In ben gedreven door inhoud en resultaten. Ik weiger mee te doen met spektakelpolitiek, zeker op sociale media. Het gebash, vaak zonder grond van waarheid, maakt het inderdaad soms moeilijk. Dat kruipt onder je vel.” En nog: “Ongetwijfeld kunnen er soms zaken beter, maar politiek en communicatie is ook mensenwerk. Politiek is teamwork. Ik voel grote steun van mijn partij en collega’s.”